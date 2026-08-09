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27 heridos tras un incidente en el espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea

El Castell de l’Olla de Altea acabó con 27 personas heridas después de que una carcasa pirotécnica se desviara de su trayectoria y alcanzara la zona de la playa, era el 40 aniversario del espectáculo pirotécnico y la cofradía organizadora había montado la puesta en escena más grande de su historia.

27 heridos tras un incidente en el espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea

27 heridos tras un incidente en el espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea

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Juan Vivancos
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La celebración del Castell de l'Olla de Altea ha acabado con 27 heridos tras un incidente durante el espectáculo pirotécnico celebrado en la madrugada de este domingo. Se necesitó la asistencia sanitaria y la evacuación de personas, tal y como ha indicado la Cofradía Organizadora.

14 personas fueron hospitalizadas en Alicante, entre las cuales 11 de ellas fueron derivadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante. Además otras 13 personas acudieron al centro de Salud de Altea.

¿Qué es el Castell de l'Olla?

Tal y como recoge la web oficial de turismo de Comunidad Valenciana, el Castell de l'Olla es un espectáculo pirotécnico que se realiza sobre el mar, en la playa de la Olla, en el municipio alicantino de Altea. Este evento genera una gran expectación para los alteanos y alicantinos, siendo común que personas de toda la provincia acudan junto a familiares o amigos al gran evento.

El Castell de l'Olla nació por iniciativa de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, con la intención de ofrecer un castillo de fuegos diferente a los habituales. Con el paso de los años, la cita fue creciendo hasta que el disparo tuvo que trasladarse desde la orilla a plataformas instaladas en el mar.

Esta evolución permitió aumentar el volumen del montaje y crear la imagen que actualmente identifica al espectáculo. Durante estas cuatro décadas, cofrades, voluntarios, pirotécnicos, patrocinadores y colaboradores han contribuido a mantener viva una tradición convertida en uno de los grandes símbolos culturales y turísticos de Altea.

Era el 40 aniversario

El Castell de l'Olla de este año no era uno más, se trataba del 40 aniversario del espectáculo pirotécnico, por lo que la cofradía organizadora había montado la actuación más ambiciosa de su historia con más de 1.600 kilos de pólvora, dos nuevas posiciones de disparo y un frente pirotécnico todavía más amplio.

Había mucha ilusión y expectativas puestas en la edición de este año, que tristemente acabo de la manera más accidentada posible.

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