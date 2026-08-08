El mundo del fútbol llora la muerte de Jorge, padre de Leo Messi: "Fue el sostén y la persona..."

El fútbol mundial llora la muerte del padre de Jorge, padre de Leo Messi, a los 68 años tras una larga enfermedad. El progenitor del astro argentino falleció en un hospital de Rosario (Argentina), de donde es originario Leo.

La noticia del fallecimiento fue anunciada en primera instancia por Infobae, y varias horas después llegó la confirmación oficial por parte del centro médico y del Newell's, donde Leo empezó a dar sus primeros pasos como futbolista.

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial", decía parte del comunicado del Newell's.

El Real Madrid dio el pésame antes que Barça, PSG...

No obstante, el resto de los equipos en los que jugó tardaron mucho en pronunciarse la respecto, tanto que el Real Madrid fue de los primeros clubes en lamentar el triste suceso: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Unos minutos antes lo hizo la Selección Argentina: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

"Agradecemos a Jorge su compromiso por habernos confiado los comienzos y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo"

El Barça, el equipo en el que Leo firmó uno de los capítulos más exitosos y recordados en la historia del fútbol, se pronunció en redes sociales incluso después que el Real Madrid: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi. En nombre de toda la familia azulgrana, hacen llegar sus condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con nuestro Club, por habernos confiado los comienzos y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Que descanse en paz.

Por ejemplo, el Inter de Miami (equipo actual) no se ha pronunciado, y el PSG lo hizo sobre las 20:00 de este sábado, varias horas después de que se conociera la noticia de forma oficial.

Incluso Rafa Nadal ha mandado un mensaje de apoyo a Leo: "Querido Leo. No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge".

Conmoción en el mundo del fútbol

Otras instituciones, organizaciones, medios de comunicación y grandes clubes de Argentina han querido mostrar su apoyo a Leo y a su familia.