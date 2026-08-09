Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España mantiene este domingo los controles temporales a los viajeros procedentes de Italia, una medida que estará inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre y que responde a las restricciones impuestas por el Gobierno italiano a los pasajeros llegados desde España. Precisamente hoy, el BOE ha publicado la orden del Ministerio de Interior, firmada por Fernando Grande Marlaska, por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras españolas, con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia.

Mientras tanto, la crisis migratoria sigue marcando la actualidad en Ceuta, donde todavía permanecen menores en situación de calle. Además, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha advertido a varios ministros de posibles consecuencias legales si no comparecen para explicar la gestión de la reciente entrada masiva de migrantes.

Por otro lado, un ciudadano marroquí detenido tras entrar en una vivienda y meterse en la cama de su propietaria, ha sido condenado a dos años de prisión, pena que ha sido sustituida por su expulsión del territorio nacional.

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