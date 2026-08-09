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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta y de los controles fronterizos establecidos por España para los viajeros de Italia.

Crisis migratoria en Ceuta

Crisis migratoria en Ceuta Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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España mantiene este domingo los controles temporales a los viajeros procedentes de Italia, una medida que estará inicialmente en vigor hasta el 7 de septiembre y que responde a las restricciones impuestas por el Gobierno italiano a los pasajeros llegados desde España. Precisamente hoy, el BOE ha publicado la orden del Ministerio de Interior, firmada por Fernando Grande Marlaska, por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras españolas, con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia.

Mientras tanto, la crisis migratoria sigue marcando la actualidad en Ceuta, donde todavía permanecen menores en situación de calle. Además, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha advertido a varios ministros de posibles consecuencias legales si no comparecen para explicar la gestión de la reciente entrada masiva de migrantes.

Por otro lado, un ciudadano marroquí detenido tras entrar en una vivienda y meterse en la cama de su propietaria, ha sido condenado a dos años de prisión, pena que ha sido sustituida por su expulsión del territorio nacional.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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"La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", ha escrito Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | JUPOL denuncia que los controles fronterizos atraerá el colapso de la Guardia Civil

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, advertía este sábado a través de sus redes sociales, que las plantillas de los puestos fronterizos "ya se encuentran al límite", y pedía al Gobierno que "adopte medidas" para esta situación.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ayuso califica de "inteligente" el enfrentamiento con Italia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su opinión en su perfil de X, sobre el enfrentamiento con Italia, tachándolo de "inteligente".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

Este domingo el BOE ha publicado la orden del Ministerio de Interior, firmada por Fernando Grande Marlaska, por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras españolas, con respecto a los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | María Guardiola arremete contra el Gobierno

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha denunciado a través de su cuenta de X que no está de acuerdo con las medidas adoptadas del Gobierno para combatir la crisis migratoria.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Condenado tras entrar en una casa

Otra de las noticias relevantes de este sábado fue la condena al marroquí que había sido detenido un día anterior, tras ser sorprendido por una vecina en el Paseo de las Palmeras, en Ceuta, en su propia cama.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Rollán advirte a Marlaska Robles y Albares

El presidente del Senado, Pedro Rollán, advertía este sábado a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Segundo día de controles fronterizos a Italia

Este domingo se cumple el segundo día desde que el Gobierno restablecía temporalmente los controles fronterizos en los puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, después de que el Ejecutivo de Meloni se negara a retirar las restricciones impuestas a los pasajeros que llegan desde España.

Los controles comenzaban a aplicarse este sábado, y permanecerán hasta el 7 de septiembre.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

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