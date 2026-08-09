Ascienden a 467 los evacuados en Huelva; Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, en Segovia, también desalojados

Los habitantes de los municipios de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute (Segovia) han tenido que ser desalojados este domingo de forma preventiva a consecuencia del incendio de Las Navas de San Antonio que ha obligado a elevar al máximo nivel, el 2, del índice de gravedad potencial.

Desalojados Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute

Por otra parte y alrededor de 72 horas después de que el pasado jueves se declarara el incendio forestal en Niebla (Huelva), las llamas, aún activas, han recorrido un perímetro de 44 kilómetros con unas 8.000 hectáreas, presentan dos frentes activos y mantienen desalojadas a un total de 467 personas.

Este domingo, por tercer día consecutivo, trabaja un dispositivo de unos 500 profesionales entre efectivos de Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, apoyados por 11 autobombas, maquinaria pesada y hasta 26 medios aéreos para estabilizar el fuego en un escenario marcado por vientos cambiantes y el bajo nivel de humedad.

El incendio se mantiene en situación operativa 2 de emergencia y un total de 467 personas desalojadas.

Entre los evacuados figuran 283 vecinos de Berrocal, 73 de El Pozuelo, 42 de La Florida y áreas agrícolas próximas, 20 de Membrillo Alto, 21 de Raboconejo y Caballón, 14 de Marigenta, dos de Tumbalejo y siete personas evacuadas durante la mañana del domingo en fincas de La Palma del Condado, todos en la provincia de Huelva.

A lo largo de la jornada, la Guardia Civil y Protección Civil están coordinando accesos puntuales y restringidos en la zona oeste para que los propietarios puedan alimentar al ganado o recoger medicamentos.

Más de 500 efectivos desplegados

Más de 500 efectivos componen el dispositivo desplegado para hacer frente al incendio forestal. EMA Infoca ha ampliado hasta los 250 efectivos igual que la Unidad Militar de Emergencias (UME) que también ha incrementado su participación.

A ellos se suman los profesionales el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Grupo de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil, Protección Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, además del personal técnico, logístico y de coordinación.

Durante la tarde de este pasado sábado intervinieron un total de 27 aeronaves alrededor del incendio, entre ellos un helicóptero ligero, 9 semipesados (dos de ellos pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miteco) movilizados junto a la BRIF La Iglesuela), dos helicópteros pesados, uno de mando, cuatro aviones de carga en tierra, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones anfibios pesados del MITECO y dos aviones de coordinación aérea de Andalucía.

Los operativos trabajan en la extinción del incendio, la defensa de los núcleos habitados, la protección a la población y el control de los accesos. El incendio continúa activo y se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

La Junta ha indicado que tres bomberos forestales han tenido que ser asistidos durante las labores de extinción en el incendio, aunque solo dos de ellos fueron hospitalizados. El primero fue trasladado al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez durante la noche y recibió el alta a las 2,00 horas de la madrugada, tras experimentar una mejoría clínica.

El segundo ha resultado herido este sábado al caerle una rama. Fue trasladado al Hospital de Riotinto, donde las pruebas descartaron una fractura o una luxación en el hombro, y ha recibido el alta hospitalaria esta misma tarde.

En cuanto a la red viaria, siguen cortadas la carretera HU-3106, desde el cruce de La Peñuela hasta el cruce de La Florida, y la A-493, entre La Palma del Condado y Valverde del Camino. Esta tarde se ha cerrado también la HU-4103 y la HU-5104, desde La Palma del Condado hasta el cruce con El Berrocal.

Alerta en Tirig, control en Sierra Engarcerán

En cuanto a los incendios que asolan parte de la provincia de Castellón, el de Tírig mantiene en alerta a la provincia y obliga a confinar a los cerca de 700 vecinos de Catí. El fuego está ya sectorizado en dos zonas y las condiciones meteorológicas podrían dar un respiro a los equipos de extinción durante la noche.

La previsión es que la humedad relativa alcance el 70 %, lo que ayudará a humedecer la vegetación y facilitará el trabajo de los cerca de 200 medios terrestres desplegados en la zona.

El frente que avanzaba hacia Catí ha obligado a centrar buena parte de los trabajos en este municipio. Además, se ha activado el protocolo de colaboración ante catástrofes para reforzar el dispositivo con medios procedentes de otras comunidades.

Mientras, el incendio de Sierra Engarcerán, también en Castellón, ya está controlado. Ha afectado a unas 45 hectáreas y deja un perímetro de cuatro kilómetros.

La orden de confinamiento se ha levantado y los 91 vecinos que habían sido desalojados ya han podido regresar a sus masías. Los once que habían sido trasladados al polideportivo de Els Ibarsos también han podido volver a sus casas.

Evacuado en Catí

Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Catí para informar de la evacuación del municipio a causa del incendio forestal de Tírig. La población de Catí se encontró confinada desde ayer después de que el incendio de Tírig avanzó hacia ese municipio. Los vecinos de Catí han recibido un mensaje que informa de la evacuación por la carretera CV-128 o N-232 en dirección a Xert. En el texto del mensaje se indica a la población que sigue las instrucciones de la Guardia Civil que está colaborando en el operativo del incendio. El fuego se declaró el pasado viernes a última hora de la tarde y todo apunta a que la causa fue un rayo. Se declararon otros tres incendios, en Salzadella (ya extinguido) y en Culla y Serra d'en Galceran (ya controlados).