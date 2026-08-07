El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Carlos Alcaraz sigue apurando sus opciones de estar en el US Open, último Grand Slam del año y torneo en el que defiende los 2.000 puntos de campeón. El murciano, que hace unos días confirmó que no estará en el Masters de Cincinnati (también defendía el título), ha sido grabado utilizando un curioso parche en el ojo derecho durante uno de sus entrenamientos.

Un parche en el ojo para reforzar la agilidad visual

Este 'método' de entrenamiento introducido por su equipo busca reforzar la agilidad visual, ya que con esa especie de parche/cono en el ojo derecho se reduce la visibilidad en la zona derecha y obliga al murciano a tener que buscar soluciones calculando y midiendo la posición del cuerpo, la anticipación y a prestar más atención a otros mecanismos relacionados con el equilibrio.

Mejorar el equilibrio, la coordinación, la anticipación...

El periodista experto en tenis, José Morón, ha analizado esta técnica en su cuenta de X: "Al limitar parcialmente el ojo derecho, Alcaraz debe apoyarse más en el izquierdo y en otras referencias como el equilibrio, la posición del cuerpo y los pasos de ajuste. El objetivo es reforzar la coordinación entre la visión y el movimiento, obligándole a encontrar la pelota sin depender tanto de sus automatismos habituales", además, también menciona que esta forma de entrenamiento podría ayudar al español a cambiar la forma en la que golpea la derecha, y es que la lesión de Carlos en la muñeca se pudo haber producido por un uso excesivo de la muñeca y no tanto de la fuerza y el movimiento habitual en el golpe de drive: "Esto, quizá, también pueda ser un objetivo del equipo para que Carlos mejore su técnica de derecha y no dependa tanto de la muñeca para el golpe y pueda apoyarse en otras partes de su cuerpo para generar la potencia o efecto".

Cuatro meses fuera... ¿llegará al US Open?

El número 2 del mundo, por su parte, lleva casi cuatro meses fuera de las pistas desde que se lesionó la muñeca derecha en el Conde de Godó 2026, y desde entonces se ha perdido Roland Garros y Wimbledon (gira de hierba incluida), además de los Masters de Madrid, Roma, Canadá y ahora Cincinnati.

"No estar en Cincinnati no implica un paso atrás en la recuperación"

No obstante, en las últimas semanas ya ha comenzado a elevar el nivel de sus entrenamientos, eso sí, tanto él como su equipo no quieren forzar lo más mínimo y por eso han decidido no poner en riesgo el físico del murciano: "Lo conté hace un mes. La idea era llegar a Cincinnati, pero los plazos los marcarían sus sensaciones y las de su equipo. Que no llegue para Cincy no implica un paso atrás en la recuperación. Es, simplemente, que la readaptación va por buen camino, pero requiere de más tiempo", señalaba Germán R. Abril, periodista cercano a Alcaraz.