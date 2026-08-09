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El primer 'palo' de Mourinho: "¿Bernardo Silva? El pobre tenía vacaciones y ha venido con un físico..."

El portugués se refirió al estado físico de su compatriota en el primer partido de pretemporada del ex del City.

Mourinho y Bernardo Silva

El primer 'palo' de Mourinho: "¿Bernardo Silva? El pobre tenía vacaciones y ha venido con un físico..." | Reuters/EFE

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El nuevo Real Madrid de José Mourinho sumó ante el Ferencvaros su primera victoria de la pretemporada (1-2) con los goles de Mario Rivas y Carles Espí.

Vinicius, Brahim y Bernardo Silva, las novedades

Mourinho siguió dando protagonismo a la cantera, pero esta vez pudo contar con más piezas, y de las buenas: Brahim, Vinicius y, sobre todo, Bernardo Silva, uno de los fichajes estrellas del club blanco.

El ex del Manchester City disfrutó de 45 minutos en los que dejó su sello a nivel cualitativo, pero también se mostró algo falto de ritmo competitivo y lejos de su mejor estado físico, algo que se encargó de destacar el propio José Mourinho tras el partido. Mou, a su manera, dio el primer 'palo', y lo hizo a nada más y nada menos que a su compatriota.

"El pobre ha tenido vacaciones... y es un perfil al que le hace bien no hacer nada durante este periodo, por lo que se ha presentado en un estado de forma físico bastante inferior"

Mourinho, sobre Bernardo Silva

"Bernardo es importante pero... el pobre es otro que ha tenido vacaciones... y es un perfil de chico al que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, por lo que se ha presentado en un estado de forma físico bastante inferior. Tiene que crecer", dijo el luso antes de rendirse a su jugador:

"Queremos una plantilla corta"

"Bernardo es un jugador tremendo. Alguien que nos da salida de balón si juega más bajo. Durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo he adelantado a la posición del diez. En la posición del diez es otra donde Bernardo está cómodo. Es un futbolista que te puede jugar en tres o cuatro posiciones y eso es bueno para un entrenador que quiere una plantilla corta", admitió Mourinho.

¿Falto de centrocampistas?

También dio la sensación de que pidió otro refuerzo más en la medular: "Necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones". El Madrid ahora mismo cuenta con Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Bellingham como centrocampistas, teniendo el inglés un papel mucho más ofensivo que defensivo, al igual que perfiles como Brahim y Güler. Es ahí donde entra Thiago Pitarch, que ya tuvo mucho protagonismo la temporada pasada y que, al no haber salido del club este verano, apunta a que volverá a tener muchos minutos.

Los blancos disputarán en los próximos días los últimos dos partidos de pretemporada, el miércoles ante el Deportivo (recién ascendido) y el domingo ante el Schalke, antes de debutar en temporada oficial el 22 de agosto ante el Espanyol en Cornellá.

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