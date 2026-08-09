Jódar aplasta a Lehecka y firma en Canadá sus terceros cuartos de final en un Masters: Fils, próximo rival

Lo de Rafa Jódar empieza a no sorprender a nadie... El tenista madrileño de 19 años firmó esta madrugada una de las mejores victorias del año, que no sufrida, ante todo un top 12, Jiri Lehecka, al que arrasó con un doble 6-3 en apenas una hora y cuarto de partido. Dani Mérida también se ha clasificado a cuartos de final de un Masters por primera vez en su carrera tras ganar al neerlandés Griekspoor.

19 años, cinco Masters... ¡y tres cuartos de final!

El de Leganés pasó por encima del checo, lo que le ha valido para igualar su mejor resultado en un Masters 1.000 -los cuartos de final que ya repitió en Madrid y Roma- y buscará así sus primeras semifinales el próximo martes. El rival será el francés Arthur Fils, que también venció al británico Norrie, 6-2 y 7-6 (8).

Rafa, que debutó en un torneo ATP en el Open de Australia, solo ha disputado cinco cuadros principales de Masters 1.000 y ya ha conseguido pisar la ronda de cuartos de final en tres de ellos (Madrid, Roma y Canadá). Aunque lo más destacable, y es con lo que la mayoría de gente se queda, es con el meteórico ascenso en el ranking: de estar rondando el 500 hace un año a rozar el top 10.

Con la victoria ante Lehecka, Rafa sigue sumando puntos en Montreal y su irrupción es tan alucinante que podría llegar a entrar entre los 10 mejores tras la finalización de este torneo (ahora mismo está en el 13). Si se mete en la final podría asegurarse el top 10, lo que le dejaría a solo un paso de ser el primer tenista de la historia en clasificarse a unas ATP Finals en su primer año como profesional en el circuito. No lo tendrá fácil, pero la parte positiva es que no tiene que defender puntos y que cualquier victoria en los próximos torneos le hará subir como la espuma en el ranking.

Mérida, en sus primeros cuartos en un Masters

De ganar a Fils, Jódar se enfrentaría al vencedor del Darderi - Nakashima, un duelo que muy pocos se habrían imaginado a principios de torneo, pese a las ausencias de Alcaraz, Sinner y Djokovic.

Por otra parte, este domingo Dani Mérida arrolló al neerlandés Griekspoor para seguir soñando en Canadá, donde sigue sumando victorias en el que ya es su mejor actuación en un Masters 1.000. Buscará un puesto en semifinales ante el ganador del Tien y Tirante. El tenis español tendrá a dos participantes en los cuartos de Canadá, y no son ni Alcaraz ni Davidovich. Hay generación para dar y tomar.