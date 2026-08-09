Más de 2.000 personas se presentan en una iglesia de Funchal creyendo que era la boda de Cristiano: así reaccionó CR7

Qué Cristiano Ronaldo mueve masas no es ningún secreto, la cantidad de fans que atesora el portugués traspasa fronteras. No solo lo que hace dentro del terreno de juego es seguido por millones de personas, sino también lo que compete a su vida privada.

Es sabido desde hace tiempo que el exfutbolista del Real Madrid y su novia Georgina Rodríguez, con la que tiene una relación más que consolidada de diez años, van a casarse como ellos mismos anunciaron hace meses, sin embargo ni Cristiano ni su chica han dado pista alguna de la fecha y la ubicación del enlace.

Es por ello que diversos medios nacionales y del extranjero han comenzado a compartir que el enlace iba a ser durante este mes de agosto. 'The Sun' el mítico tabloide británico, país en el que 'el bicho' jugó durante varios años, se atrevió a ser más concreto, apuntando que la boda iba a ser este pasado 8 de agosto en Funchal, Madeira, la isla natal de Cristiano Ronaldo.

Ante estas informaciones más de 2000 personas se presentaron en la catedral de la ciudad natal del delantero de Al-Nassr. Sin embargo para sorpresa de la multitud, había una boda, pero no la del futbolista y la modelo e influencer.

Una boda totalmente anónima que estaba teniendo lugar se vio totalmente en el foco mediático por el malentendido.

Algunos medios se hicieron eco de esto y fue el propio Cristiano desde su cuenta oficial de Instagram el que reaccionó con unos emojis de risa a la publicación de un medio local de Madeira.