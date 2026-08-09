Condenado un hombre marroquí por allanar una vivienda en Ceuta y meterse en calzoncillos en la cama de la propietaria

Un hombre, de origen marroquí, fue detenido este viernes por un delito de allanamiento de morada y ha sido sancionado con la expulsión inmediata de España.

El suceso ocurrió poco antes de las ocho de la mañana en un domicilio en el centro de Ceuta, tras ser sorprendido por una vecina en el Paseo de las Palmeras, e introducirse en su propia cama.

El juicio se celebró este sábado, donde el juzgado ha dictado que el hombre se enfrenta a una condena de dos años de prisión, que ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada a España durante cinco años, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press. Además, se le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante cinco años con la víctima, la inquilina.

Después de recibir la alerta de los vecinos de la zona, la Policía Nacional detuvo al migrante de forma rápida tras ocupar una vivienda en Ceuta y meterse en calzoncillos en la cama en la que se encontraba una mujer.

El hombre tenía antecedentes judiciales

La inquilina ha explicado que el migrante se fue "por donde entró", volviendo a saltar por el balcón y saliendo por las azoteas de las viviendas hasta ser detenido minutos después por la Policía Nacional bajando por el Hotel Puerta de África.

Además, no solo entró al domicilio, sino que el individuo se llegó a meter en la cama en calzoncillos donde estaba la propietaria, teniendo que vivir una situación incómoda.

El migrante ya contaba en tres ocasiones diferentes con antecedentes judiciales en nuestro país por delitos de agresión sexual y con una orden de expulsión del territorio nacional dictada por un juzgado de Valencia.

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