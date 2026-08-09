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Muere un hombre de 45 años en la hamaca de una playa en Villajoyosa (Alicante)

Los agentes han encontrado el cuerpo, que no presentaba signos de violencia y el Instituto Anatómico Forense realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Muere un hombre de 45 años en la hamaca de una playa en Villajoyosa (Alicante)

Muere un hombre de 45 años en la hamaca de una playa en Villajoyosa (Alicante) Europa Press

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Ruth Galvez
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Durante la mañana de este domingo, un hombre de 45 años ha muerto en una hamaca de la playa de Villajoyosa, en Alicante. Los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local han acordonado la zona y han encontrado el cuerpo, que no presentaba signos de violencia.

Las autoridades han llegado al lugar tras recibir un aviso del 112 de que había una persona fallecida en una hamaca, según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Los agentes han confirmado que no han participado terceras personas y se ha procedido al levantamiento del cadáver, al que el Instituto Anatómico Forense realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Para descubrir cuál ha sido el motivo de la muerte, como primera hipótesis se ha barajado una sobredosis o un paro cardíaco, como explican en el medio de comunicación Ahora Marina Baixa. Sin embargo, hasta que no se realice la autopsia, no se podrá conocer oficialmente la causa exacta del fallecimiento.

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