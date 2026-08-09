El tiempo divide España: tormentas intensas en el norte y hasta 40 grados en el sur

España afronta este domingo una jornada marcada por los contrastes meteorológicos, con tormentas y lluvias intensas en diferentes puntos del norte y este peninsular y, al mismo tiempo, temperaturas extremadamente altas que podrán alcanzar los 40 grados en zonas de Andalucía y rozarlos en Aragón y Baleares.

Las lluvias, tormentas y altas temperaturas mantienen en aviso a zonas de doce comunidades autónomas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado alertas de nivel naranja, por peligro importante, y amarillo, por peligro bajo.

La mayoría de los avisos comenzarán entre las 13.00 y las 14.00 horas, coincidiendo con las horas centrales de una jornada en la que el calor será uno de los fenómenos más destacados.

En Andalucía, la campiña cordobesa está en aviso naranja ante la posibilidad de alcanzar los 40 grados, mientras que zonas como Cuenca del Genil, Cazorla o Antequera se encuentran en amarillo con máximas previstas de 38 grados.

El calor también será especialmente intenso en Aragón. La Ribera del Ebro de Zaragoza podrá registrar hasta 39 grados, lo que mantiene activado el aviso naranja. Sin embargo, en la misma comunidad el escenario cambia por completo en apenas unos kilómetros.

En el Pirineo oscense se esperan lluvias que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas, mientras que en las Cinco Villas zaragozanas también existe aviso por actividad tormentosa. En el Bajo Aragón de Teruel y el sur de Huesca, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

De los 39 grados de Mallorca a las fuertes tormentas de Navarra

Baleares se encuentra en el extremo del calor. El interior y sur de Mallorca permanecen en aviso naranja ante máximas de 39 grados, mientras que la Sierra de Tramontana podrá alcanzar los 38 y Menorca los 36.

También las cinco provincias de Castilla-La Mancha cuentan con avisos amarillos por altas temperaturas, con valores de hasta 38 grados en puntos como Hellín, Almansa o el Valle del Guadiana. Al mismo tiempo, algunas zonas de Albacete están en alerta por tormentas.

En la Comunidad de Madrid se esperan hasta 38 grados en el área metropolitana, Henares, sur, Vegas y oeste, mientras que en la sierra las máximas podrán alcanzar los 35.

Muy diferente será la situación en Navarra, donde el Pirineo se encuentra en aviso naranja por lluvias y tormentas. Las precipitaciones podrán acumular al menos 30 litros por metro cuadrado en una hora. La comunidad mantiene, además, avisos por calor, con hasta 36 grados en algunas zonas.

Murcia presenta uno de los escenarios más variados, con alertas simultáneas por calor, lluvias y tormentas. La Vega del Segura podrá alcanzar los 38 grados, mientras que en el noroeste podrían acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se esperan tormentas.

Los avisos por lluvias y tormentas se extienden también a zonas de Burgos, País Vasco y La Rioja. Cataluña y la Comunidad Valenciana, por su parte, afrontan principalmente alertas por temperaturas elevadas, con hasta 37 grados en el Ampurdán y entre 36 y 38 en zonas de Alicante y Valencia.

A este escenario se suma un riesgo de incendios que continúa siendo muy alto en buena parte de la Península y Baleares y que alcanza niveles extremos en zonas del interior, el área mediterránea y puntos de Mallorca, por lo que Aemet ha vuelto a pedir precaución a la ciudadanía.