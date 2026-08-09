Nuevos objetivos de Ucrania para golpear a Rusia: refinerías y gasolineras

Ucrania ya no golpea solo el frente. Sus drones han abierto en Rusia otro campo de batalla: refinerías, y depósitos de combustible. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat asegura, que las autoridades ucranianas creen que son capaces de ganar la guerra si causan al ejército ruso mil bajas en el frente y deterioran su economía. Los ataques a las refinerías rusas, dice el experto, encajan dentro de esta segunda estrategia. Ucrania no está satisfecha con el nivel de las sanciones de Europa y EE.UU. al petróleo ruso, y trata de hacerlas más grave con estos ataques a los centros de transformación de del crudo ruso. Estos ataques afectan, sobre todo, a la moral del pueblo ruso, que afecta a su paciencia. Esta va a ser parte de la estrategia que Ucrania va a utilizar hasta que la guerra finalice, según Garat, dentro de mucho tiempo.

El ejército ruso no va a notar la escasez de combustible

Ucrania ha mejorado mucho, dice el almirante retirado, el ataque a la logística cercano al frente de las batallas, también ha rodeado Crimea y realiza ataques muy efectivos a la retaguardia rusa, y estas tácticas sí afectan al consumo de combustible del ejército ruso. Aún así, los altos mando militares rusos no van a ver comprometida su movilidad. La población sufriría antes la falta de gasolina, que los tanques y la maquinaria pesada del ejército ruso.

"El problema de la guerra no es ni militar, ni económico, sino político"

El presidente Putin, afirma Garat, no puede decir ahora, que se ha equivocado después de cuatro años de guerra, 400.000 soldados rusos muertos y los sacrificios que ha hecho la población rusa. Esta posición significa que Ucrania no se va a rendir y Rusia no va a dar marcha atrás, aunque sepa que no va a conseguir los objetivos que se propuso. Podría ocurrir, que cuando Putin deje de ser presidente, "nadie es eterno", su sucesor acabe con esta guerra.

"Rusia seguirá produciendo petróleo, gas y derivados"

Rusia exporta ocho millones de barriles de petróleo diarios eso son 560 millones de euros al día. Estas cifras escuecen a Ucrania y contra este potencia económica es difícil de luchar, asegura el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del grupo español de materias primas estratégicas y críticas. Los ataques de Ucrania a las refinerías pueden haber dado lugar a algún desabastecimiento puntual, pero eso tan solo es una herida superficial en esta guerra, de la que Rusia se cura rápido. A los ucranianos solo les queda "fastidiar" a su enemigo, pero no pueden hacer mucho más, según Saenz de Santamaría.