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Hallan muerto a un ciclista desaparecido este sábado en Ciutadella, Menorca

El hombre, de 52 años salió el sábado por la mañana a hacer una ruta con su bici, tras no regresar, a las 21:00 las autoridades iniciaron su búsqueda, fue encontrado fallecido en la mañana de este domingo.

Ciclistas de la vuelta parados

Ciclistas de la vuelta parados @VueltaRibera

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Juan Vivancos
Publicado:

Un ciclista que se encontraba en paradero desconocido ha sido encontrado muerto en Ciutadella (Menorca) este pasado sábado.

Tras varias horas sin saber de él, las autoridades activaron su búsqueda en torno a las 21:00 de este pasado sábado, el hombre había salido por la mañana a hacer una ruta con su bici por la zona de Pont d'en Gil y Sa Falconera.

En la búsqueda participaron Policía Local, Protección Civil, voluntarios y el dron de la Asociación de Búsqueda y Rescate de Menorca (Buresmen).

Las labores de búsqueda se prolongaron hasta la madrugada y a primera hora de este domingo se han incorporado también los Bomberos de Menorca. Finalmente, ha sido localizado sin vida este domingo sobre las 09.30 horas.

Otro ciclista, en esta ocasión herido

Otro percance relacionado con el mundo del ciclismo ha ocurrido en Goizueta, Navarra, aunque en esta ocasión sin ser mortal. Se trata de un hombre de 52 años que fruto de una caída ha resultado herido grave.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 17, se ha recibido a las 11.11 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Donostia con politraumatismos de pronóstico reservado. Han sido movilizados bomberos voluntarios de Goizueta, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Goizueta y Policía Foral.

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