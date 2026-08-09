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Muere un hombre de 61 años tras una explosión en un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Moratalaz

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se han movilizado 10 dotaciones de Bomberos y el SUMMA 112 para hacer frente a este incidente.

Muere un hombre de 61 años tras una explosión en un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Moratalaz

Muere un hombre de 61 años tras una explosión en un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Moratalaz Europa Press

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Ruth Galvez
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En la madrugada de este domingo, un hombre de 61 años ha fallecido en la explosión registrada y posterior incendio en un semisótano de un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Moratalaz.

El suceso ocurrió en una urbanización de la calle Hacienda de Pavones cuando la explosión se registró en los cuartos trasteros del edificio, donde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han evacuado a la persona fallecida y han realizado la extinción del fuego, según ha informado el 112 de Emergencias de Madrid.

El oficial de los bomberos, Roberto González, ha informado que, "tras la evacuación, hemos iniciado la extinción del incendio provocado tras la explosión", y ha continuado expresando que "a partir de ahí, hemos estado controlando y confinando a las personas en las viviendas del edificio que han ventilado toda la zona de trasteros y la escalera", al igual que han revisado que no hubiera más afectados.

Para atender este incidente, se han movilizado 10 dotaciones de bomberos, efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112), que han prestado apoyo psicológico a los familiares, así como agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación.

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