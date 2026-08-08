Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años

Jorge Horacio Messi, padre de Leo Messi, ha muerto a los 68 años en un hospital de Rosario (Argentina) tras una larga enfermedad que arrastraba desde hace meses, según ha avanzado Infobae.

Tenía 68 años y llevaba enfermo varios meses

De momento, el astro argentino no se ha pronunciado. Jorge Horacio Messi llevaba varios meses atravesando un delicado estado de salud del que su propia familia quiso informar al mundo hace semanas: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", decía el comunicado a mitad del mes de junio.

La familia expresó su "malestar" por informaciones falsas

Entonces, el entorno del futbolista también mostró su indignación por la difusión de informaciones falsas en algunos medios y redes sociales de Argentina.

El comunicado expresaba un "profundo malestar" por los rumores sobre la salud de Jorge Messi y criticaba "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

El padre de Leo estaba casado con Celia Cuccittini y tuvo a cuatro hijos: Rodrigo, Leo, Matías y María Sol.

Un papel clave en el éxito de Leo: padre, representante, negociador...

Jorge Messi fue mucho más que el padre de Leo, ya que su importancia en el éxito del que para muchos es el mejor futbolista de la historia fue total. Adoptó un papel fundamental para que aquel niño de Rosario pudiera convertirse en el futbolista que cambió la historia. Lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, cuando incluso ejercía como entrenador en Grandoli, y estuvo a su lado cuando, siendo apenas un adolescente, tuvo que marcharse de Newell's a Barcelona para perseguir su sueño. Jorge fue quien dio la cara, tomó decisiones, negoció, protegió y acompañó a Leo durante los momentos más difíciles.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte del padre de Leo Messi y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad la muerte del padre de Leo Messi en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.