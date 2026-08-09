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Encuentran muertos al exsecretario general de la Unión de agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer en su domicilio

Los cadáveres de ambos, un matrimonio de 60 años, se encontraban en el interior de su domicilio particular en la localidad de Tauste, Zaragoza. Los cuerpos fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer

Lugar de los hechos

Encuentran muertos al exsecretario general de la Unión de agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer en su domicilio | Antena3.com

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Juan Vivancos
Publicado:

El exsecretario general de la Unión de agricultores y Ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y su mujer, han sido hallados muertos con signos de violencia. Los cadáveres de ambos, un matrimonio de 60 años, se encontraban en el interior de su domicilio particular en la localidad de Tauste, Zaragoza. Los cuerpos fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer, la Guardia Civil se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.

El actual secretario de la Unión de agricultores y ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, ha expresado su "total consternación": "La familia de UAGA está en estado de shock. Estamos con el corazón en un puño porque una persona como Javier, con 12 años como secretario general en UAGA, no hizo otra cosa que defender los derechos del campesinado en su pueblo, en su comunidad autónoma y en España".

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes municipales han confirmado el suceso pero no han aportado datos sobre las causas ni cómo se han producido las muertes. Según los primeros indicios, tenían heridas de arma blanca.

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