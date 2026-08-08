Enes Kanter, exjugador de la NBA, se declara elegible para la liga femenina: "Si lo único que se requiere..."

Lío en el baloncesto estadounidense. Enes Kanter, exjugador de la NBA de 34 años, ha anunciado que se declara elegible para el Draft de la WNBA, la liga femenina estadounidense.

Se declara elegible... para una liga femenina

Una decisión que ha hecho oficial él mismo y que, como era esperable, ha levantado ampollas en el deporte estadounidense y mundial.

"Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere..."

"Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la WNBA. Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA.

Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027.

Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones fuertes.

Definitivamente no estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar al respeto a ninguna comunidad o elección personal.

Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos —las reglas que representan los mismos valores que muchos jugadores y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente.

Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas directrices se apliquen de manera igualitaria, consistente y sin excepciones, y espero con interés que la WNBA honre sus principios declarados.

Nos vemos en el campamento de entrenamiento", escribió el jugador turco nacionalizado estadounidense.

De momento, la WNBA no se ha pronunciado al respecto, y tampoco se tiene conocimiento de que Kanter se haya escrito en la liga. En el convenio de la WNBA se especifica que solo pueden competir mujeres, pero en el escrito no define el término "mujer" ni desarrolla una norma específica sobre la participación de deportistas transgénero.

Kanter se retiró de las pistas en 2022 tras pasar 11 años en la mejor liga del mundo, donde jugó multitud de equipos: Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Boston Celtics.

Kanter, en contra de Xi Jinping, Erdogan...

El exjugador siempre ha adoptado posiciones polémicas a lo largo de su carrera, concretamente contra el régimen de Erdogan en Turquía (le retiró el pasaporte en 2017 y le prohibió la entrada al país), también se pronunció en defensa de la independencia de la región del Tíbet y calificó de "dictador" al chino Xi Jinping. En 2021 consiguió la nacionalidad estadounidense y adoptó el apellido "Freedom".