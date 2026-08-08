Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Baloncesto

Enes Kanter, exjugador de la NBA, se declara elegible para la liga femenina: "Si lo único que se requiere..."

Kanter ha desatado la polémica en el deporte estadounidense: "Si simplemente declarar quién eres..."

Enes Kanter

Enes Kanter X: Enes Kanter

Publicidad

Lío en el baloncesto estadounidense. Enes Kanter, exjugador de la NBA de 34 años, ha anunciado que se declara elegible para el Draft de la WNBA, la liga femenina estadounidense.

Se declara elegible... para una liga femenina

Una decisión que ha hecho oficial él mismo y que, como era esperable, ha levantado ampollas en el deporte estadounidense y mundial.

"Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere..."

Enes Kanter

"Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la WNBA. Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA.

Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027.

Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones fuertes.

Definitivamente no estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar al respeto a ninguna comunidad o elección personal.

Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos —las reglas que representan los mismos valores que muchos jugadores y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente.

Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas directrices se apliquen de manera igualitaria, consistente y sin excepciones, y espero con interés que la WNBA honre sus principios declarados.

Nos vemos en el campamento de entrenamiento", escribió el jugador turco nacionalizado estadounidense.

De momento, la WNBA no se ha pronunciado al respecto, y tampoco se tiene conocimiento de que Kanter se haya escrito en la liga. En el convenio de la WNBA se especifica que solo pueden competir mujeres, pero en el escrito no define el término "mujer" ni desarrolla una norma específica sobre la participación de deportistas transgénero.

Kanter se retiró de las pistas en 2022 tras pasar 11 años en la mejor liga del mundo, donde jugó multitud de equipos: Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Boston Celtics.

Kanter, en contra de Xi Jinping, Erdogan...

El exjugador siempre ha adoptado posiciones polémicas a lo largo de su carrera, concretamente contra el régimen de Erdogan en Turquía (le retiró el pasaporte en 2017 y le prohibió la entrada al país), también se pronunció en defensa de la independencia de la región del Tíbet y calificó de "dictador" al chino Xi Jinping. En 2021 consiguió la nacionalidad estadounidense y adoptó el apellido "Freedom".

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

El piloto de rallies Gil Membrado

Publicidad

Deportes

El padre de Messi junto al astro argentino

Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años

Enes Kanter

Enes Kanter, exjugador de la NBA, se declara elegible para la liga femenina: "Si lo único que se requiere..."

Leo Messi tras la final del Mundial

"Le volaré con cuatro bombas pegadas a mi cuerpo": revelan una amenaza de atentado suicida contra Messi en el Mundial

Dani Mérida en el Masters de Canadá
Tenis

Dani Mérida también vuela en Canadá y jugará sus primeros octavos de Masters 1000

La princesa Leonor posando en el palacio de Marivent
Mundial 2026

Un hombre fue detenido por perseguir a la princesa Leonor durante la final del Mundial: "Me voy a casar con ella..."

Imagen de Aoibheann Clarke, futbolista de 16 años fallecida en pleno partido
Fútbol

Muere Aoibheann Clarke, futbolista de 16 años, en pleno partido: su padre estaba presente en la grada

La menor de edad perdió la vida mientras disputaba un importante partido en Taghmon, Irlanda.

Rodri, antes de la final del Mundial ante Argentina
Fútbol

El Manchester City rechaza una primer oferta del Barcelona por Rodri

El club inglés considera insuficiente una primera oferta de 45 millones de euros del Barça por Rodri. La negociación continúa tras el deseo del mediocentro español de jugar en el Camp Nou.

Yan Diomande, en un partido con el Leganés el 24 de mayo de 2025

Yan Diomande, del Leganés al Real Madrid: "Sus características pueden encajar muy bien con lo que quiere Mourinho"

Un obstáculo en la Ultraviking

Antonio Rubio desafía el límite humano: 24 horas sin parar en la Ultraviking

Alcaraz con un cono en su ojo derecho

El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Publicidad