Dani Mérida también vuela en Canadá y jugará sus primeros octavos de Masters 1000

Sin Alcaraz ni Davidovich, el tenis español ha conseguido meter a dos jugadores en los octavos de final del Masters 1.000 de Canadá. Rafa Jódar y Dani Mérida, las grandes irrupciones nacionales de 2026, buscarán una plaza en los cuartos de final del torneo canadiense.

Dos españoles en los octavos de Canadá

Jódar eliminó a Lorenzo Musetti en dos sets (6-4 y 6-3) para seguir sumando puntos para soñar con meterse entre los ocho mejores y poder disputar las ATP Finals, lo que le convertiría en el primer jugador de siempre en hacerlo en su primer año.

El de Leganés se medirá al checo Jiri Lehecka, mientras que Dani Mérida ha roto su techo clasificándose por primera vez en los octavos de final de un Masters 1.000 de Canadá, lo que le ha valido para asegurarse un puesto en el top 50 del mundo a partir de este lunes.

Dani Mérida sigue creciendo

El tenista de 21 años se ha impuesto en tres sets a Alex Michelsen (42) tras haber vencido por el camino al canadiense Draxl y al francés Ugo Humbert en la que fue una de las mejores victorias de su carrera.

Mérida buscará seguir soñando ante el neerlandés Griekspoor, que ha derrotado a Sonego y Zverev antes de medirse al español. El jugador con residencia en Alicante está viviendo el mejor momento de su corta carrera, y es que hace menos de un mes conquistó en Umag el primer título de su vida en ATP. Al igual que Jódar, Dani ha irrumpido con fuerza en este 2026, donde destacó con unos 1/16 en el Masters de Madrid, su debut en Roland Garros y sumar una victoria en Wimbledon antes de su triunfo en Croacia. Todo eso, además de una final en Bucarest como torneo destacable, y esta actuación en Montreal le han permitido asegurarse un puesto entre los 50 mejores del mundo.

Sin 'favoritos' en Montreal...

Montreal apunta a tener un campeón sorprendente, ya que las ausencias de Alcaraz, Sinner y Djokovic, unidas a las prontas eliminaciones de jugadores como Zverev, Medvedev, Rublev, Musetti, Fritz y Tsitsipas, abren una ventana para que los tenistas de segundo escalón puedan dar un paso al frente.