La clave por la que las derechas de Nadal y Alcaraz son "de las mejores de la historia": el entrenador Mouratoglou lo explica

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams y Naomi Osaka, entre otros, ha dado varias claves de por qué las derechas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son algunas "de las mejores en la historia del tenis". El preparador francés estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas tras unas polémicas declaraciones en su Instagram en las que aseguraba que Djokovic no ganaba el 25º major porque no estaba "suficientemente motivado".

No obstante, en su perfil de Instagram también acostumbra a subir vídeos técnicos, de entrenamientos y analizando el juego de algunos tenistas. En su último ha elegido a Nadal y Alcaraz para ponerles como ejemplos de sus respectivos golpes de derecha, que según Mouratoglou son de los mejores en la historia del tenis.

"Usan una postura abierta"

"En este vídeo se muestra las similitudes de los tenistas españoles, Alcaraz y Nadal, a la hora de golpear la derecha. La preparación es como la mayoría de los jugadores top, usando la mano no dominante para sostener la raqueta, y además adoptan una postura abierta", empieza diciendo el entrenador galo.

"Cuando golpean la derecha se les ve el tapón de la raqueta, así relajan la muñeca, la llevan para atrás y la aceleración es mejor"

Aunque es en el segundo apunte de Mouratoglou donde explica la gran diferencia respecto a la mayoría de tenistas profesionales: "Una pequeña diferencia es que cuando aceleran se puede ver el tapón de la raqueta, lo hacen para relajar la muñeca y encarar mejor el golpe, la muñeca se va atrás antes de acelerar definitivamente", señala Patrick, que da otra clave para diferenciar su golpe respecto al resto del circuito.

"Las mejores derechas siempre son con el brazo completamente extendido"

"Cuando golpean la derecha su brazo está completamente extendido, lo que es ideal para crear más velocidad. La mayoría de jugadores no golpean la derecha con el brazo totalmente extendido, pero la mayoría de las mejores derechas de la historia sí lo hacen: Verdasco, Del Potro, Federer, Nadal, Alcaraz". El famoso preparador también apunta una pequeña variación en el golpe entre Carlos y Rafa: "Alcaraz relaja mucho la muñeca pero sigue manteniendo el control y consigue parar la raqueta detrás del hombro, mientras que Nadal literalmente 'lanza' la raqueta, él deja caer su brazo muy rápido y termina el golpe muy por detrás de la espalda", sentencia Mouratoglou.

