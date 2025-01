El comentado gesto de Carlos Alcaraz con un empleado de la limpieza en el Open de Australia

Carlos Alcaraz se estrenará este lunes -no antes de las 09:00 horas- ante Alexander Shevchenko en el Open de Australia 2024. El murciano aterriza en tierras australianas con el objetivo de lograr en único major que falta en su palmarés y completar el grand slam con tan solo 21 años. Y es que el fenómeno de El Palmar ya ha conquistado el US Open (2022), Roland Garros (2024) y Wimbledon (2023 y 2024), por lo que solo falta una muesca en su raqueta para tener todos los grandes en sus vitrinas.

El primer rival del murciano será el kazajo Alexander Shevchenko, a quien ha batido en el único precedente hasta la fecha, en el Mutua Madrid Open de la temporada pasada (6-2 y 6-1). Carlos Alcaraz es uno de los tenistas que más miradas despierta en Melbourne y todos sus pasos se siguen con detalle en la capital del Estado de Victoria. Y uno de sus últimos gestos en las instalaciones del Open de Australia le han valido una buena cantidad de elogios. En concreto, una secuencia en la que sujeta una puerta a un empleado de la limpieza del Open de Australia ha sido muy elogiado en las redes sociales.

Sinner y Alcaraz han compartido pista de entrenamiento este mismo domingo, un día antes de que ambos debuten en el Open de Australia. El de San Candido, actual campeón en Melbourne, lo hará ante el chileno Nicolás Jarry, mientras que el murciano, como ya hemos señalado, jugará su primer partido ante Alexander Shevchenko.

Carlos Alcaraz afronta su cuarta participación en el Open de Australia, donde su mejor actuación la firmó la temporada pasada, llegando hasta cuartos de final, ronda en la que cedió en cuatro sets frente al alemán Alexander Zverev.

Las nuevas armas de Alcaraz para conquistar el Open de Australia

Carlos Alcaraz compareció en la sala de prensa del Melbourne Park antes de su estreno en el Open de Australia y explicó los cambios que ha implementado en la mecánica y técnica de su saque en busca de elevar su tenis.

"Sabíamos que el saque era algo que teníamos que mejorar, que había que hacer algo. Este movimiento es un poquito más relajado, con la muñeca más relajada para ver si tengo mejor ritmo. Antes, probablemente uno de los problemas más importantes que tenía con el servicio era el ritmo. No tenía un buen ritmo. Así que creo que con este saque voy a conseguir un buen ritmo para golpear en el lugar correcto cada vez. Creo que algo que tengo que mejorar es la precisión. Tengo que ser más preciso en el servicio. Creo que un buen ritmo va a ayudar mucho. Creo que eso es lo que estoy buscando", explicó Carlos Alcaraz.

Además, el tenista murciano aseguró que han añadido cinco gramos en su raqueta en busca de una mayor potencia en sus golpes, pero sin perder la velocidad de su drive.

"Yo jugaba con un peso bastante bajo y decidimos probar con cinco gramos y lo noté bastante bien. Para mí lo más importante era que pudiera mover la pelota igual de bien", indicó Alcaraz.

Por último, el campeón de cuatro grand slam reconoció que se ha inspirado en la mentalidad de Ilia Topuria para solventar las dudas que le pueden surgir en los partidos.

"Verle con esa confianza antes de cada pelea me inspiró bastante. Me inspiró a no tener dudas de mí mismo y a saber quién soy", desveló Alcaraz.

