Carlos Alcaraz: "El ranking está ahí, pero lo principal para mí son los Grand Slams"

Carlos Alcaraz busca desde este lunes algo que ningún tenista ha logrado en la historia, ganar los cuatro grand slam del tenis antes de los 22 años. El murciano ha conquistado ya el US Open (2022), Wimbledon (2023 y 2024) y Roland Garros (2024), por lo que si se corona en Melbourne completará el Grand Slam -ganar los cuatro majors-,algo que hasta la fecha solo han logrado ocho tenistas masculinos: Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

El tenista de El Palmar debutará este lunes 13 de enero ante el kazajo (09:00 horas) Aleksandr Shevchenko en la pista Margaret Court. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha implementado una nueva mecánica en su servicio y ha añadido cinco gramos a su raqueta para incrementar la potencia de sus goles, como él mismo ha reconocido este sábado en la rueda de prensa en Melbourne Park.

"Sabíamos que el saque era algo que teníamos que mejorar, que había que hacer algo. Este movimiento es un poquito más relajado, con la muñeca más relajada para ver si tengo mejor ritmo. Antes, probablemente uno de los problemas más importantes que tenía con el servicio era el ritmo. No tenía un buen ritmo. Así que creo que con este saque voy a conseguir un buen ritmo para golpear en el lugar correcto cada vez. Creo que algo que tengo que mejorar es la precisión. Tengo que ser más preciso en el servicio. Creo que un buen ritmo va a ayudar mucho. Creo que eso es lo que estoy buscando", explicó Carlos Alcaraz.

"Yo creo que eso me va a ayudar. El juego más relajado evita también muchísimas cosas durante el partido, no estás tan tensionado, que luego eso te pasa factura en el físico", indicó el murciano.

"Jugaba con un peso bastante bajo y decidimos probar con cinco gramos"

El tenista español también desveló que aumentó en cinco gramos el peso de la cabeza de su raqueta para incrementar la potencia sin perder control en el que es su tiro más feroz: la derecha.

"Yo jugaba con un peso bastante bajo y decidimos probar con cinco gramos y lo noté bastante bien. Para mí lo más importante era que pudiera mover la pelota igual de bien", aseguró el actual campeón de Roland Garros y Wimbledon.

Además, Carlos Alcaraz señaló que Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, fue una gran fuente de inspiración para él para encontrar soluciones en momentos de dudas.

"Verle con esa confianza antes de cada pelea me inspiró bastante. Me inspiró a no tener dudas de mí mismo y a saber quién soy", desveló Alcaraz.

El murciano también habló sobre el ranking y afirmó que es importante, pero lo es más el ganar grand slam.

"Obviamente, el ranking también es un objetivo importante, tratar de acercarme lo más posible a Jannik (Sinner) o tratar de superar a (Alexander) Zverev también. Así que el ranking está ahí. Pero lo principal para mí son los Grand Slams, tratar de ganar tantos Grand Slams como pueda. Así que ese es mi objetivo principal", reconoció el murciano.

"Cuando juego contra Sinner, tengo una mentalidad un poco diferente"

Respecto a su rivalidad con Jannik Sinner (6-4 a favor del español), el fenómeno de El Palmar explicó que ver ganar títulos al italiano es una motivación para seguir mejorando.

"Cuando juego contra él, tengo una mentalidad un poco diferente. Quiero decir, cuando te enfrentas a los mejores jugadores o al mejor jugador del mundo, tienes que hacer algo diferente, una preparación diferente, una mentalidad diferente o lo que sea. Entonces, cuando me enfrento a él, simplemente sé que tengo que jugar lo mejor que pueda si quiero ganar", explicó Alcaraz.

"Lo bueno para mí es que cuando lo veo ganar títulos, cuando lo veo en lo más alto del ranking, me obligo a entrenar aún más duro cada día. En los entrenamientos, simplemente pienso en las cosas que tengo que mejorar para poder jugar contra él. Así que creo que es genial para mí tenerlo y tener una gran rivalidad hasta ahora, simplemente para dar lo mejor de mí todos los días", subraya el murciano.

Por último, Alcaraz fue preguntado por la innovación del torneo respecto a la nueva posición a pie de campo del banquillo para el equipo de los tenistas.

"Juanqui me dijo que se ve perfectamente y para mí es fácil comunicarme con ellos", desveló Alcaraz.

