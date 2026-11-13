Carlos Alcaraz y su reencuentro con Juan Carlos Ferrero: "Tengo muchas ganas de darle un buen abrazo"

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se reencontrarán este sábado sobre una pista de tenis tras la sonada ruptura que protagonizaron hace un año y que puso fin a una exitosa relación laboral de varios años y que llevó al murciano a lo más alto del tenis. Ahora, ya como entrenador de Ben Shelton, Ferrero estará presente este sábado en el entrenamiento que tienen programado el ganador de siete grand slam y el jugador estadounidense.

El propio Carlos Alcaraz fue preguntado en la rueda de prensa oficial de las Nitto ATP Finals por ese esperado reencuentro con el que fue su entrenador durante varios años y aseguró que está "realmente emocionado" de volver a coincidir en una pista de tenis con el extenista valenciano, al que le dará "un buen abrazo".

"No voy a mentir, será un poco extraño. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y poder hablar. Como dije en la rueda de prensa cuando me preguntaron por él, creo que va a hacer un gran trabajo con Ben y que contribuirá a que consiga grandes cosas. Estoy realmente emocionado y deseando verle sentado en el banquillo, entrenándole y comprobando cómo puede ayudarle a mejorar como jugador gracias a sus consejos", explicó Alcaraz en una rueda de prensa en Turín, donde desde este domingo se disputarán las Nitto ATP Finals.

"Tengo muchas ganas de que esté por aquí, de volver a compartir la pista con él y, sobre todo, de darle un buen abrazo. Hace mucho tiempo que no nos vemos", se sinceró Alcaraz.

"Para mí sería un éxito enorme poder levantar este trofeo"

Carlos Alcaraz también habló sobre el objetivo de ganar por primera vez las Nitto ATP Finals, un torneo donde el año pasado alcanzó la final.

"Evidentemente, es un objetivo muy importante para mí, pero no solo por tratarse del último torneo de la temporada. Desde principios de año, todos los jugadores trabajamos para alcanzar nuestro mejor nivel y conseguir la clasificación para poder estar aquí", subrayó Alcaraz.

"Para mí sería un éxito enorme poder levantar este trofeo. Estoy trabajando muy bien, entrenando duro y preparando todo para llegar al torneo en las mejores condiciones posibles", señaló el murciano.

El reciente campeón en Viena y París restó importancia al vendaje con el que saltó a la pista en su primer entrenamiento en el Inalpi Arena de Turín.

"He disputado muchos partidos en muy pocos días y algunos han sido especialmente exigentes desde el punto de vista físico. Es normal que, después de tanto esfuerzo, aparezcan algunas molestias o pequeños problemas. Ahora mismo estoy ocupándome de ello y tomando precauciones. Me encuentro bien y simplemente voy a seguir cuidándome para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo", aclaró el de El Palmar.