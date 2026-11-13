Última hora de las elecciones generales en directo: Begoña Gómez un activo del PSOE, el PP abraza la gestión, Vox reivindica la prioridad nacional y Frente Amplio se centra en la vivienda

La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado de forma oficial y lo ha hecho con mucho contenido. Los socialistas convierten a Begoña Gómez en un activo en la carrera hacia esa remontada que ven posible. La mujer del presidente ha intervenido ante un auditorio volcado con ella.

Pedro Sánchez cumplió la tradición del PSOE de abrir la campaña en Andalucía, mientras Alberto Núñez Feijóo lo hizo en Cataluña. El PP abraza la gestión como motor de campaña. Para los de Santiago Abascal la prioridad nacional sigue siendo el eje central de sus discursos. Para Frente Amplio la vivienda va a ser su punto fuerte y Podemos se ofrece como única solución para frenar a la extrema derecha. Irene Montero ha criticado la inacción del Gobierno

Y coincidiendo con el arranque de campaña tenemos nuevos sondeos. La mayoría dan una amplia victoria al bloque PP Vox. Todos salvo el CIS que da al PSOE de Pedro Sánchez como triunfador el próximo 29 de noviembre. Sigma Dos para El Mundo da a la derecha entre 189 y 202 escaños. En el primero de los trackings diarios de 40dB. para El País y la Cadena Ser también se refleja la fuerza de PP y Vox con una mayoría absoluta de 190 escaños.

Sigue en directo la última hora de las elecciones generales en directo online.