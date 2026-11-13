Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales en directo: Begoña Gómez un activo del PSOE, el PP abraza la gestión, Vox reivindica la prioridad nacional y Frente Amplio se centra en la vivienda
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La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado de forma oficial y lo ha hecho con mucho contenido. Los socialistas convierten a Begoña Gómez en un activo en la carrera hacia esa remontada que ven posible. La mujer del presidente ha intervenido ante un auditorio volcado con ella.
Pedro Sánchez cumplió la tradición del PSOE de abrir la campaña en Andalucía, mientras Alberto Núñez Feijóo lo hizo en Cataluña. El PP abraza la gestión como motor de campaña. Para los de Santiago Abascal la prioridad nacional sigue siendo el eje central de sus discursos. Para Frente Amplio la vivienda va a ser su punto fuerte y Podemos se ofrece como única solución para frenar a la extrema derecha. Irene Montero ha criticado la inacción del Gobierno
Y coincidiendo con el arranque de campaña tenemos nuevos sondeos. La mayoría dan una amplia victoria al bloque PP Vox. Todos salvo el CIS que da al PSOE de Pedro Sánchez como triunfador el próximo 29 de noviembre. Sigma Dos para El Mundo da a la derecha entre 189 y 202 escaños. En el primero de los trackings diarios de 40dB. para El País y la Cadena Ser también se refleja la fuerza de PP y Vox con una mayoría absoluta de 190 escaños.
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Última hora de las elecciones generales en directo: Pedro Sánchez inicia la campaña en La Rioja y Pamplona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca hoy su campaña con doblete en Arnedo (La Rioja) y Pamplona. Mañana sábado está previsto que vuele a Palma para otro acto con militantes.
Está previsto que hasta el 29 de noviembre, Sánchez celebre mítines en Albacete, Barcelona y Madrid entre otras ciudades.
Última hora de las elecciones generales en directo: Alberto Núñez Feijóo abre campaña este viernes en Madrid
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre campaña este viernes en Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso y jóvenes del partido.
Más tarde, iniciará una gira por España que le llevará hasta Santiago de Compostela, Santander, Lleida, Pamplona, Bilbao y La Rioja, según han avanzado fuentes del PP.
Última hora de las elecciones generales en directo: Frente Amplio propone regular las huelgas de alquileres en España
El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha anunciado que su formación incluirá en el programa electoral una propuesta para regular las huelgas de alquileres. La iniciativa permitiría que grupos de al menos tres inquilinos se organizaran para retener los pagos cuando los propietarios incumplieran sus obligaciones o cometieran abusos. La coalición también plantea reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos, siguiendo una propuesta de estas organizaciones.
Última hora de las elecciones generales en directo: María Jesús Montero reprocha a Moreno el debate presupuestario durante la huelga
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha criticado que Juanma Moreno mantuviera el debate de los Presupuestos de 2027 durante la huelga general. La dirigente socialista ha recordado que en 2023 el presidente de la Junta aplazó una sesión presupuestaria para asistir a los Grammy Latinos. Montero considera que la convocatoria sindical también justificaba un cambio de fecha y ha acusado a Moreno de intentar boicotearla.
Última hora de las elecciones generales en directo: ¿Cuándo acaba el plazo de la formación de las nuevas Cortes?
Justo un día antes de Nochebuena, el 23 de diciembre, es cuando se constituirán el Congreso y el Senado resultantes de los comicios, una fecha que, de acuerdo con lo que determina la Constitución, se sabe de antemano porque debe incluirse en el decreto de convocatoria de las elecciones. El artículo 68 del texto constitucional obliga a que la formación de las nuevas Cortes se haga en el plazo de veinticinco días desde la jornada electoral, y en este caso ese plazo acabaría el 24 de diciembre.
Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez augura una "remontada épica" el 29N
Desde Sevilla, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha augurado una "participación histórica" que permitirá al PSOE protagonizar una "remontada épica" y gobernar cuatro años más. Ante unos 4.000 asistentes, ha asegurado que la "España de progreso" volverá a derrotar a la "involución" en las urnas y ha comparado las propuestas de PP y Vox con las de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei. "No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha proclamado.
Última hora de las elecciones generales en directo: Las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos se publicarán hoy
Con el arranque de la campaña electoral, el youtuber Jordi Wild publicará a primera hora de la mañana las entrevistas a los candidatos del PP, PSOE y Frente Amplio: Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau, respectivamente.
Cabe recordar que, en las últimas horas, ha protagonizado una polémica con el líder de Vox, Santiago Abascal, después de que este rechazara acudir al proyecto a pocas horas de la grabación.
Última hora de las elecciones generales en directo: ¡Participa en el simulador electoral!
Haz tu propio pronóstico repartiendo los 350 escaños del Congreso de los Diputados entre las distintas formaciones gracias este simulador electoral desarrollado por 'Demócrata' para Antena 3 Noticias. Además, la herramienta permite guardar nuestro pronóstico, editarlo hasta el mismo día de los comicios y compararlo con el resto de usuarios que han participado.
Última hora de las elecciones generales en directo: Frente Amplio aspira a gobernar con Sánchez
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha expresado su deseo de "organizar la esperanza" y revalidar gobierno con el PSOE tras las elecciones pero ha advertido a Pedro Sánchez de que no vale con "resistir" y hay que "cambiar las reglas de juego" para "acabar con la desigualdad".
Última hora de las elecciones generales en directo | Begoña Gómez: "La actual España es la España de las mujeres"
Ha señalado que en este tiempo en el que ha sido investigada ha recibido "un montón de mensajes en redes sociales, palabras de cariño por la calle, y cartas de todo el territorio español y del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos, de mujeres" que le han trasladado su ánimo y le decían que siguiera "adelante" ante las "dificultades" que atravesaba. Ha defendido que la actual España es "la España de las mujeres", que "no nos ha venido caída del cielo", sino que procede del "esfuerzo de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas".
Última hora de las elecciones generales en directo: El PSOE presenta a Begoña Gómez como revulsivo
Begoña Gómez pasa a ser un activo de la campaña de los socialistas de cara al 29-N. En el mitin de Sevilla, la mujer del presidente ha subido al escenario por sorpresa, antes de la intervención de la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y del propio Sánchez. Ante un auditorio con unos 4.000 asistentes dentro y fuera del recinto, ha dicho estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "cómo tienen que actuar", asegurando que no lo van "a permitir". En un discurso centrado en el feminismo, ha dicho a las mujeres socialistas que tomen sus propias decisiones: "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan"
Última hora de las elecciones generales en directo: Arranca la campaña electoral
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la última hora de la campaña para las elecciones generales del 29N. El PSOE con Begoña Gómez como revulsivo, el PP abrazando la gestión, Vox reivindicando su prioridad nacional, Frente Amplio con la crisis de la vivienda en el centro y Podemos como única solución ante la ultra derecha.
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