IPC
El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre tras la subida del gas y la bajada de las gasolinas
Sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023.
Publicidad
En octubre, el índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 4,9%, con lo que sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023 (6%), debido a la contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, y también mantiene la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 3,1%, la más elevada en dos años y medio (desde marzo de 2024).
En el comportamiento de los precios de octubre presionó a la baja la ampliación del descuento al diésel hasta los 20 céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a 5 céntimos, aunque desde el 1 de noviembre se aplica ya el descuento de 20 céntimos en ambos casos, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado.
La inflación subyacente se mantiene en el 3,1%
La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De esta manera, este indicador se mantiene en niveles de marzo de 2024.
En términos mensuales. el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.
Más Noticias
- La Diputación Permanente convalida el decreto de vivienda que prorroga los alquileres y prohíbe los desahucios
- Toni Castejón, ante los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga: "Fueron los antisistema de toda la vida"
- Fernando Luján (UGT): "Habíamos advertido de que iba a ser una huelga general atípica con paros asimétricos"
El aumento mensual de los precios se debió al grupo de vestido y calzado, que se encareció un 7,9% por el inicio de la temporada de otoño-invierno; a los alimentos, que subieron sus precios un 1,2% debido a las frutas y frutos de cáscara y, en menor medida, a las hortalizas, legumbres y patatas y pescado y marisco; y a la vivienda, que presentó una tasa mensual del 1,3% por la subida de la luz y el gas.
Publicidad