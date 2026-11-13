El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre tras la subida del gas y la bajada de las gasolinas

En octubre, el índice de precios de consumo (IPC) se mantuvo en el 4,9%, con lo que sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023 (6%), debido a la contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, y también mantiene la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 3,1%, la más elevada en dos años y medio (desde marzo de 2024).

En el comportamiento de los precios de octubre presionó a la baja la ampliación del descuento al diésel hasta los 20 céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a 5 céntimos, aunque desde el 1 de noviembre se aplica ya el descuento de 20 céntimos en ambos casos, según el último paquete de protección a familias y empresas aprobado.

La inflación subyacente se mantiene en el 3,1%

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en octubre en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De esta manera, este indicador se mantiene en niveles de marzo de 2024.

En términos mensuales. el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.

El aumento mensual de los precios se debió al grupo de vestido y calzado, que se encareció un 7,9% por el inicio de la temporada de otoño-invierno; a los alimentos, que subieron sus precios un 1,2% debido a las frutas y frutos de cáscara y, en menor medida, a las hortalizas, legumbres y patatas y pescado y marisco; y a la vivienda, que presentó una tasa mensual del 1,3% por la subida de la luz y el gas.