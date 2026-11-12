Nations League: Baena y Pubill alargan la racha triunfal de España en Praga (0-2)

La España de Luis de la Fuente firmó otra victoria, son cinco en los cinco partidos disputados en la actual Nations League, asaltando Praga y doblegando a República Checa (0-2) con los goles de Baena y Marc Pubill. La actual campeona de Europa y del Mundo, clasificada ya para los cuartos de final, se jugará el primer puesto del grupo el próximo domingo ante Inglaterra en el Metropolitano, después de que los de Tuchel no fallaran ante Croacia (2-1), con los tantos de Elliot Rogers y Harry Kane.

Un gol de penalti en el minuto 39 de Álex Baena y otro, ya en el 96, de Marc Pubill sellaron otro triunfo de una España infalible, que no pierde un partido desde marzo de 2024 y que por el camino ha conquistado la Eurocopa y el Mundial.

El primer puesto, en liza ante Inglaterra

El combinado de Luis de la Fuente se adelantó en el marcador en el minuto 39 de partido, con un gol de Baena desde el punto de penalti. Ladislav Krejci fue expulsado en el minuto 70 por una falta sobre Roberto Fernández y España se adueñó del partido en los últimos veinte minutos.

Cuando el partido parecía iba a acabar con el solitario gol de Baena, apareció Marc Pubill para pelear un balón y batir a Kovar en la última jugada del partido en Praga.

Los de Luis de la Fuente mantienen el pleno de triunfos en la Nations League tras cinco jornadas, lo que le permite llegar al duelo ante Inglaterra como líderes del Grupo 3 con 15 puntos. Un empate o una victoria ante los ingleses en el Metropolitano sería suficiente para certificar el pase a cuartos de final como primera de grupo.