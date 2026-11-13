Ignacio Varela acusa al CIS de manipular sus estimaciones y ve un consenso demoscópico favorable al cambio de Gobierno

Ignacio Varela, analista político y antiguo responsable de numerosas campañas electorales del Partido Socialista, considera que las encuestas publicadas de cara a las próximas elecciones reflejan una tendencia clara: existe un consenso demoscópico favorable a un cambio de Gobierno. Así lo ha defendido este viernes durante una entrevista en las Noticias de la Mañana en Antena 3, en la que también ha cargado contra las estimaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha cuestionado la estrategia electoral de los socialistas.

Varela sostiene que las principales encuestas técnicamente fiables coinciden en sus pronósticos desde hace meses. A su juicio, los resultados dibujan un escenario en el que parece existir "un veredicto social por un cambio de gobierno". Una tendencia que, según ha explicado, se mantiene al comparar los sondeos actuales con los publicados cuando se convocaron las elecciones y con los realizados durante la primera mitad del año.

Varela acusa al CIS de ofrecer estimaciones fraudulentas

El analista no ha dudado en descalificar las estimaciones de voto del CIS bajo la dirección de José Félix Tezanos. "Esa estimación del CIS, como todas las estimaciones del CIS desde que José Félix de Zanos está a su frente, es directamente fraudulenta y, desde mi punto de vista, podría tener hasta implicaciones penales", ha afirmado.

Varela ha asegurado que no considera estas cifras una encuesta fiable y ha cuestionado el procedimiento empleado para elaborarlas. En su opinión, "primero se decide la estimación y luego se hace la encuesta". También ha señalado que, aunque los estudios del organismo incluyen decenas de preguntas y pueden aportar información de interés para los analistas, sus previsiones electorales carecen de credibilidad.

"El procedimiento es que primero se decide la estimación y luego se hace la encuesta", ha insistido, antes de calificar la estimación de voto del organismo público como "un fraude como la copa de un pino".

Una campaña socialista "completamente autorreferencial"

Varela también ha analizado la estrategia del PSOE y, en particular, la aparición de Begoña Gómez en el primer mitin de campaña celebrado en Sevilla. Para el analista, se trata de un movimiento novedoso que responde a las dificultades de los socialistas para recuperar el rumbo de su campaña.

Según ha explicado, antes del accidente ferroviario de Toledo el partido tenía una estrategia electoral que quedó desbaratada por el impacto social de la tragedia. A partir de ese momento, considera que el PSOE se quedó sin campaña y sin protagonistas, con Pedro Sánchez como principal figura.

Ahora, a su juicio, los socialistas intentan recuperar terreno, pero lo están haciendo desde una "burbuja" política. Varela ha cuestionado que el partido convierta en protagonistas electorales al ministro responsable de las tragedias ferroviarias y a Begoña Gómez, a quien se ha referido por su situación judicial.

En este sentido, ha criticado especialmente el intento de presentar a la mujer del presidente como un símbolo del feminismo. "Convertir precisamente a Begoña Díaz, prefiero no entrar en interioridades, en símbolo del feminismo, con su biografía es verdaderamente extraordinario", ha señalado.

El analista también ha reprochado al PSOE que, después de ocho años de Gobierno, todavía no haya presentado un mensaje de defensa de su gestión ni haya dado a conocer su programa electoral. Una situación que considera especialmente llamativa en plena campaña.

Además, ha apuntado a una contradicción en el discurso de Pedro Sánchez, que habla de una "remontada épica" mientras el CIS pronostica una victoria arrolladora para los socialistas. "Una cosa no puede ser la otra", ha apuntado Varela.

La corrupción sí tiene consecuencias electorales

Preguntado por el posible efecto de las investigaciones sobre la supuesta financiación irregular del PSOE, que coincidieron con el arranque de la campaña, Varela ha rechazado que la corrupción carezca de influencia en las decisiones de los votantes.

"El mito de que la corrupción no tiene impacto electoral en España es eso, es un mito", ha asegurado. El analista ha recordado que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han llegado a perder hasta cuatro millones de votos en anteriores etapas por escándalos de corrupción.

A su juicio, la cuestión sigue presente en la conciencia de los ciudadanos, aunque el debate electoral haya ido cambiando de protagonistas y prioridades. Varela ha recordado que inicialmente parecía que la campaña estaría marcada por el choque ideológico, después por la inmigración y la corrupción y, más tarde, por el problema de la vivienda.

Sin embargo, considera que los problemas ferroviarios, los apagones y el funcionamiento de los servicios públicos han terminado ocupando buena parte de la conversación política.

El PP tiene que evitar errores para llegar a Moncloa

Sobre las posibilidades del Partido Popular de alcanzar el Gobierno, Varela considera que el escenario demoscópico actual coloca a los populares en una posición favorable, aunque advierte de que no deben cometer errores graves.

El analista ha recordado lo sucedido en las elecciones de 2023, cuando, pese a que la derecha parecía tener la vistoria al alcance, terminó desaprovechando parte de sus opciones. "Ahora tendria que hacer un gran esfuerzo para estropearlo", ha señalado.

Aunque no considera que la campaña del PP sea especialmente novedosa ni deslumbrante, sí cree que está "correctamente enfocada" teniendo en cuenta su posición electoral. Para Varela, la clave de los populares pasa fundamentalmente por no repetir los errores que les impidieron alcanzar el Gobierno en la anterior cita electoral.