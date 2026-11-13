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Microsoft sufre una caída global que afecta entre otros servicios a Outlook y Teams

La compañía Microsoft atribuye los fallos a una carga elevada en parte de su infraestructura.

Imagen de archivo de Microsoft.

Microsoft sufre una caída global que afecta entre otros servicios a Outlook y Teams | Pexels

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Problemas en la mayor empresa de software del mundo. Microsoft ha confirmado que está sufriendo una caída global que afecta a Microsoft Outlook y Microsoft Teams. En un primer momento se identificaron fallas en el acceso a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendió.

"Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", informaba la compañía a través de su perfil en la red social X.

DownDetector, portal especializado en monitorizar este tipo de incidencias registró un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18.00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

"Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio", explicó en redes.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna descarta que la caída haya sido causada por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones. "Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética".

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