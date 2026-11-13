Piqué se queja por la demora en las sanciones a los jugadores del Andorra: "Es una crítica constructiva..."

Gerard Piqué, exfutbolista y máximo accionista del FC Andorra, ha publicado un vídeo en la plataforma Tik Tok en la que subraya la incertidumbre en la que vive el club al no haber recibido aún la notificación de las sanciones a Jesús Owono, Efe Akman y Lautaro de León por parte de la RFEF. El exjugador culé no comprende como a un día de jugar ante el Almería aún no se les ha notificado las sanciones a esos tres jugadores sancionados en el trágico partido ante el Tenerife en el Heliodo Rodríguez López.

"Es una crítica constructiva para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo como club. Tenemos a tres jugadores que el día del Tenerife, por distintas razones, está sancionados, sobre el papel. Uno de ellos es Jesús Owono y luego tenemos a Efe Akman, con cinco amarillas, y tenemos a Lautaro de León, que también le sacaron la roja por doble amarilla el día del Tenerife. Este partido sucedió hace dos semanas. Nosotros jugamos mañana y aún hoy, día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la Federación", indica Piqué en un vídeo publicado en Tik Tok.

"Es decir, los tres, Jesús Owono, Efe Akman y Lautaro de León podrían jugar mañana. He llamado al presidente de la federación para informarle de esta situación y estoy esperando que me diga algo", añade el exfutbolista azulgrana.

El máximo accionista del FC Andorra explica que han tratado de contactar con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, para abordar la situación de los tres futbolistas.

"Pero lo hemos intentado de todas las formas posibles, por todos los canales posibles para intentar entender en qué situación están, porque claro, si no juegan este partido y nos dicen que sí que lo podrían haber jugado, después nos lo van a sancionar otro partido", se pregunta Gerard Piqué.

"Ahora mismo estamos a viernes, jugamos mañana y tenemos que hacer viajar a los jugadores. Obviamente, Jesús Owono no viaja porque no está entrenando con nosotros, pero Efe Akman y Lautaro de León viajan con nosotros, es viernes, mañana es el partido, hace dos semanas del partido de Tenerife, y todavía no sabemos si estos jugadores están sancionados o no, porque si no nos notifica la Federación, significa que pueden jugar. Estamos a expensas de haber qué pasa", finaliza el máximo accionista del FC Andorra.