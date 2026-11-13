Feijóo eliminará el Ministerio de Vivienda si gobierna a pesar de ser "el principal problema" de los españoles

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los que ha pasado por los micrófonos de 'The Wild Project', al igual que Pedro Sánchez y Ada Colau. Durante su entrevista, Feijóo ha anunciado que en caso de formar Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda a pesar de suponer "el principal problema" del país.

De esta manera, el líder del PP ha señalado que su Ejecutivo contará con menos altos cargos que el Gobierno actual y que habrá departamentos, como Igualdad o Vivienda, que no tendrán ministerio propio. Se trata de un anuncio que ocurre tan solo un día después de que la Diputación Permanente aprobase el 'decreto Maricarmen', una serie de medidas por la vivienda que el PP ya ha anunciado que derogará si llega al Gobierno.

Reducir el absentismo

Otro de los temas que ha tocado Feijóo en dicha entrevista ha sido el de las pensiones, señalando que España podría disponer de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para destinarlos al sistema de pensiones si se consigue reducir el absentismo laboral, al considerar que parte de las bajas que se producen actualmente podrían no estar justificadas. De esta manera, Feijóo relaciona el incremento del absentismo con el aumento del gasto que supone para las empresas y las administraciones públicas.

El líder de los populares destaca que el coste del absentismo ha pasado de 13.000 millones de euros en el año 2000 a más de 30.000 millones en 2025, mientras que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo habría aumentado desde las 450.000-470.000 de 2018 hasta más de un millón en 2025. "10.000, 12.000 millones para las pensiones", ha afirmado al plantear la posibilidad de determinar qué parte del absentismo responde a situaciones que no estarían justificadas.