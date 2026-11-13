Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Elecciones generales

Feijóo eliminará el Ministerio de Vivienda si gobierna a pesar de ser "el principal problema" de los españoles

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que en caso de gobernar tras las elecciones generales, no tendrá un Ministerio de Vivienda.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los que ha pasado por los micrófonos de 'The Wild Project', al igual que Pedro Sánchez y Ada Colau. Durante su entrevista, Feijóo ha anunciado que en caso de formar Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda a pesar de suponer "el principal problema" del país.

De esta manera, el líder del PP ha señalado que su Ejecutivo contará con menos altos cargos que el Gobierno actual y que habrá departamentos, como Igualdad o Vivienda, que no tendrán ministerio propio. Se trata de un anuncio que ocurre tan solo un día después de que la Diputación Permanente aprobase el 'decreto Maricarmen', una serie de medidas por la vivienda que el PP ya ha anunciado que derogará si llega al Gobierno.

Reducir el absentismo

Otro de los temas que ha tocado Feijóo en dicha entrevista ha sido el de las pensiones, señalando que España podría disponer de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para destinarlos al sistema de pensiones si se consigue reducir el absentismo laboral, al considerar que parte de las bajas que se producen actualmente podrían no estar justificadas. De esta manera, Feijóo relaciona el incremento del absentismo con el aumento del gasto que supone para las empresas y las administraciones públicas.

El líder de los populares destaca que el coste del absentismo ha pasado de 13.000 millones de euros en el año 2000 a más de 30.000 millones en 2025, mientras que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo habría aumentado desde las 450.000-470.000 de 2018 hasta más de un millón en 2025. "10.000, 12.000 millones para las pensiones", ha afirmado al plantear la posibilidad de determinar qué parte del absentismo responde a situaciones que no estarían justificadas.

Ignacio Varela acusa al CIS de manipular sus estimaciones y ve un consenso demoscópico favorable al cambio de Gobierno

Imagen de Ignacio Varela

Publicidad

España

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau

Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Begoña Gómez un activo del PSOE, el PP abraza la gestión, Vox reivindica la prioridad nacional y Frente Amplio se centra en la vivienda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

Feijóo eliminará el Ministerio de Vivienda si gobierna a pesar de ser "el principal problema" de los españoles

Disturbios en Madrid durante la huelga general

Interior confirma que prohibirá el uso de gas lacrimógeno tras la polémica por las cargas policiales del 11N

Ada Colau
Elecciones generales

Colau dice que habría pedido más exigencias en materia anticorrupción a Pedro Sánchez tras los casos de Cerdán y Ábalos

Imagen de Ignacio Varela
ELECCIONES GENERALES

Ignacio Varela acusa al CIS de manipular sus estimaciones y ve un consenso demoscópico favorable al cambio de Gobierno

Imagen de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
Encuestas

Las encuestas de inicio de campaña dan una holgada mayoría absoluta para PP y Vox en las elecciones generales

Con el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N, las encuestas dan mayoría al bloque de derechas.

Denunciante de los cribados del cáncer
ANDALUCÍA

VÍDEO: La primera denunciante de los cribados del cáncer irrumpe en el Parlamento andaluz durante la intervención de Vox

Anabel Cano, la primera denunciante de los fallos en el programa de cribados del cáncer de mama en Andalucía, ha vuelto a irrumpir en el Parlamento andaluz al grito de justicia.

Recursos de elecciones generales

La fuerza del amor, la inmigración y la vivienda como banderas de los principales partidos en el arranque de campaña para el 29-N

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez

Begoña Gómez, en su primer mitin del PSOE: "Lo que he hecho toda mi vida es defender mi trabajo, a mi familia"

Un manifestante de Núcleo Nacional el pasado 3 de octubre en Madrid

La jueza ordena el cese total de actividad de Núcleo Nacional y cierra sus sedes

Publicidad