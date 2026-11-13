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Aymar Navarro presenta Never Off, un documental donde aborda su grave accidente en Alaska

El mejor freerider de la historia del esquí español muestra el largo y complicado proceso entre su accidente en Alaska y el momento en que volvió a calzarse unos esquís.

Aymar Navarro, freerider aranés

Aymar Navarro cuenta su complicado y doloroso proceso de recuperación tras su accidente en Alaska | Sandra Cavia

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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"Solo hacen falta unos segundos para que tu vida cambien para siempre", con esta frase se presenta el Never Off, el documental en el que Aymar Navarro muestra los complicados meses que atravesó después de romperse la rodilla en un accidente esquiando en Alaska. El mítico freerider aranés, un pionero de este deporte en España, muestra lo que no se ha visto después de lo ocurrido hace año y medio en una nevada pendiente de Alaska, el territorio soñado por cualquier amante del esquí y la nieve virgen.

"Posiblemente este sea el proyecto en el que más ilusión, horas y esfuerzo he puesto en toda mi trayectoria. Hace año y medio mi vida dio un vuelco y empezó uno de los procesos más difíciles que he vivido como persona y esquiador. Meses de esfuerzo, sacrificio, incertidumbre y mucho trabajo para intentar volver a hacer lo que más me gusta. Disfrutar de la montaña", indica Aymar Navarro en el teaser con el que presenta su documental.

"Junto a @j.prod_ hemos plasmado todo ese proceso en una película en la que muestro como nunca antes lo bueno, lo malo y todo lo que normalmente no se ve", señala 'El Jabalí'.

El documental se presentará en cuatro ciudades (Pamplona, Barcelona, Vielha y Madrid), arrancando en la capital navarra este viernes 13 de noviembre.

"Se me cayó el mundo, aquí es cuando se demuestra de qué pasta eres", explica Aymar Navarro sobre el sufrimiento que atravesó después de romperse la rodilla esquiando en Alaska.

"Cuando me intimida algo, me motiva", reconoce el freerider aranés.

"O te jugabas la vida o no estabas en el top-10"

En el documental Never Off, Aymar Navarro también muestra cómo llegó a ser el mejor, a triunfar en la élite del freeride mundial. "O te jugabas la vida o no estabas en el top-10", recuerda Aymar Navarros sobre sus años en el Freeride World Tour.

"Me dijeron que igual perdía la pierna y no volvería a caminar, eso fue lo que me dio más energía para ponerme cabezón y en un año ponerme otros esquís", rememora Aymar Navarro.

El freerider aranés también comparte la satisfacción que supuso volver a bajar sobre unos esquís tras su gravísimo accidente en Alaska.

"Fue una libertad volver a sentir la nieve, aún teniendo puntos de dolor", reconoce Aymar Navarro.

Todos los amantes de este deporte y seguidores de Aymar Navarro tienen una cita con un documental que mostrará la cara más humana y heroica del freerider aranés, una leyenda del deporte blanco.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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