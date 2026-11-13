Raphinha: "He tenido tres lesiones y, obviamente, no quiero volver a lesionarme"

Raphael Dias, 'Raphinha', se encuentra estos días con la selección brasileña para jugar dos amistosos ante Japón y Singapur. En el país sudamericano se ha hablado bastante sobre las declaraciones que realizó el delantero de Porto Alegre tras renovar con el Barcelona, cuando aseguró que había hablado con Ancelotti para que gestionase sus minutos con la selección. Y es que el futbolista de 29 años se ha lesionado en las últimas convocatorias de la Canarinha, por lo que desde el club azulgrana siguen con preocupación esta última ventana internacional.

El propio Raphinha ha salido ante los medios para explicar esas declaraciones y aclarar que siempre ha hecho "todo lo posible" por jugar con la selección brasileña y que cuando habló recientemente de gestionar sus minutos en este parón se refería "simplemente" a cuidar su físico y que su deseo es "estar disponible para todos los encuentros posibles".

"Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección, siempre dejé muy claro mi deseo de estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente. Hubo otras ocasiones en las que quizás podría no haber estado, pero siempre hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar aquí. Para mí, siempre ha sido un honor, un privilegio, y siempre lo será; eso no cambiará, independientemente del tiempo que esté aquí", ha señalado el delantero brasileño.

"Quiero jugar todos los partidos y tantos minutos como sea posible. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, daré lo mejor de mí", añadió Raphinha.

El futbolista de Porto Alegre ha asegurado que su preocupación es no volver a lesionarse.

"He tenido tres lesiones y, obviamente, no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible no sólo para la selección nacional, sino también para el Barcelona. Lo que quise decir es que si estoy en buena forma física, siempre estaré disponible para representar a Brasil. Pero, lamentablemente, cuando no estás en forma, no puedes jugar ni aquí ni en el club", indicó Raphinha.

"Cargamos con el peso de toda una nación que desea verla ganar y jugar bien"

El delantero culé rememoró su dolorosa lesión previa al Mundial del pasado verano.

"Personalmente, fue muy frustrante. Me consideraba un jugador importante y no estaba al 100 %. Había jugado pocos partidos con el Barcelona después de la lesión sufrida contra Francia y, en ese momento, contra Haití, se me reabrió la herida. Brasil es la mejor selección del mundo y todos desean verla ganar", ha opinado Raphinha.

El delantero también admitió que las críticas forman parte de todo lo que rodea a la selección brasileña.

"Es la mejor selección nacional del mundo, no me cabe duda, y cargamos con el peso de toda una nación que desea verla ganar y jugar bien. Cuando los resultados no llegan, debemos asumir la responsabilidad", afirmó Raphinha.