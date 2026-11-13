Rosalía arrasa en los Latin Grammy con seis premios y lo celebra así: "Una ya no está para bisutería"

Los Latin Grammy tienen acento español. Rosalía se ha impuesto en las categorías al álbum del año por 'Lux', canción del año por 'La perla', vídeo musical versión corta por 'Sauvignon Blanc', álbum de música alternativa por 'Lux', mejor canción pop por 'La perla', además de mejor ingeniería de álbum.

También recibieron el gramófono dorado Alejandro Sanz y Yerai Cortés Alejando Sanz se impuso a su compatriota Pablo Alborán con el premio a mejor álbum de pop contemporáneo gracias a su álbum '¿Y ahora qué+?', que es la edición ampliada de '¿Y ahora qué?', trabajo que ya había obtenido este mismo galardón en 2025. El artista no estuvo en el acto.

Yerai Cortés se alzó con el premio al mejor álbum flamenco con 'POPULAR'. No consiguieron premio, pero sí estaban nominados el rapero Kase.O Leiva nominado a mejor canción pop/rock por 'Hasta que me quede sin voz' o la banda de folk metal Mago de Oz y su álbum 'Malicia', nominado mejor álbum de rock.

Mientras recibía el premio en Las Vegas Rosalía lo agradecía de la siguiente manera: "Gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio" y sentenciaba: "Para todas las que se han encontrado con una perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante, una ya no está para bisutería."

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