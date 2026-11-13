Pedro Sánchez asume que "cualquier inversión fue insuficiente" en el sistema ferroviario: "Es evidente que tenemos que hacer más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "inasumible" que España haya registrado dos accidentes ferroviarios en menos de un año y reconoce que es necesario adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad de la red de alta velocidad. "Es evidente que tenemos que hacer más", ha afirmado durante una entrevista con el influencer Jordi Wild, recogida por Servimedia.

En una conversación en la que se han abordado algunas de las principales controversias de su mandato, el jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y supervisión del sistema ferroviario. Sánchez ha admitido que "se cometieron fallos" y ha apuntado a la formación de los trabajadores y al aumento de los simulacros como algunas de las cuestiones que deben reforzarse.

La entrevista también ha servido para abordar la salida del exministro de Transportes Óscar Puente tras la gestión de la crisis ferroviaria de Urda (Toledo), en la que murieron 69 personas. Preguntado por si considera que debería haber sido cesado, Sánchez ha asegurado que el exministro "hizo bien" en tomar la decisión de dar un paso al lado.

"No estoy alabando la gestión", ha aclarado el presidente, que ha distinguido tres posibles motivos de responsabilidad política: la decisión que se toma, las omisiones y la respuesta que se ofrece ante una tragedia. En este sentido, ha defendido que Puente fue quien tomó la decisión de dimitir y que, a su juicio, lo adecuado era "dar la cara desde el principio".

Sánchez ha recordado que durante su mandato ha tenido que afrontar crisis de distinta naturaleza, desde la pandemia y varios conflictos internacionales hasta incendios, inundaciones y la erupción de un volcán. También ha señalado que el PSOE no pidió la dimisión de la entonces ministra de Fomento Ana Pastor tras el accidente de Angrois.

Más inversión y controles en la red ferroviaria

Sobre las causas de los accidentes, Sánchez ha reconocido que todavía no se conoce exactamente qué ocurrió en Adamuz. No obstante, ha defendido que su Gobierno ha tenido que revertir los recortes presupuestarios de anteriores administraciones, un proceso que, según ha explicado, ha llevado 15 años.

El presidente ha enumerado tres grandes retos para el sistema ferroviario: recuperar la inversión, ampliar las líneas de alta velocidad y garantizar el mantenimiento de las infraestructuras existentes. En este último punto, ha asegurado que el Ejecutivo ha multiplicado por veinte la inversión en la línea en la que se han concentrado los dos accidentes durante los últimos ocho años.

"Tenemos dos problemas graves que tenemos que resolver en términos de seguridad y de inversión", ha reconocido, aunque ha defendido que el sistema ferroviario español es seguro.

Como parte de las medidas anunciadas, Sánchez ha mencionado los acuerdos alcanzados con los maquinistas en el Consejo de Ministros, entre ellos los coeficientes reductores de la Seguridad Social y mayores tiempos de descanso. También ha anunciado una auditoría extraordinaria de seguridad de la línea Madrid-Sevilla y un compromiso de inversión de 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para el mantenimiento y la seguridad ferroviaria.

A estas actuaciones ha sumado una propuesta de doble firma para determinadas decisiones dentro del sistema ferroviario, con el objetivo de reforzar la supervisión. Además, ha considerado necesario mejorar la formación de los trabajadores y aumentar la frecuencia de los simulacros.

La crisis migratoria de Ceuta

Otro de los asuntos centrales de la conversación ha sido la crisis migratoria que vivió Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Sánchez ha asegurado que el Gobierno detectó un aumento de las llegadas irregulares durante los cinco días anteriores, pero ha reconocido que no recibió ningún aviso de los servicios de inteligencia sobre la magnitud que alcanzaría la entrada de migrantes.

El presidente ha explicado que el Ejecutivo se encontró con tres circunstancias que contribuyeron a la situación: un bulo basado en una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que entraban a nado; una menor colaboración de Marruecos, que estaba más centrado en proteger a sus autoridades; y la complejidad estructural de una frontera en la que la renta per cápita de ambos lados se multiplica por ocho.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno mantuvo reuniones con las autoridades ceutíes y reforzó la seguridad fronteriza, aunque ha reconocido que las previsiones no alcanzaban la dimensión que finalmente tuvo la avalancha.

Ante la pregunta de por qué no se declaró la emergencia nacional, ha defendido que no fue necesario porque estaban activados todos los mecanismos disponibles. También ha explicado que, a petición del presidente de Ceuta, se estableció un mando único y que cada día hubo un ministro desplazado a la ciudad autónoma.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad y ha planteado el dilema al que, según ha explicado, se enfrentaron durante aquellas jornadas: "¿Nos liamos a tiros con chavales que van desarmados y que están saltando al mar para llegar a Ceuta o intentamos absorber a todos esos chavales para que luego se puedan ir?".

En este sentido, ha destacado que nueve de cada diez personas que entraron en la ciudad salieron posteriormente y ha asegurado que, desde el 20 de agosto, más de 15.000 personas habían abandonado Ceuta de manera voluntaria. También ha recordado que hubo más de 140 fallecidos durante aquellos acontecimientos, muchos de ellos menores.

Sánchez ha rechazado afirmar que Marruecos estuviera implicado en la crisis y ha insistido en que la relación con el país vecino debe basarse en la buena vecindad, pero sin renunciar a la soberanía española de Ceuta y Melilla. "La solución es mantener las líneas rojas de la soberanía nacional", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que su teléfono móvil fue hackeado y que denunció los hechos ante la Audiencia Nacional. Durante la entrevista, ha llegado a ofrecer su dispositivo a Jordi Wild para que pudiera comprobar su contenido.

El presidente ha asegurado que la situación en Ceuta está avanzando hacia la normalidad y ha defendido que el Gobierno trabaja para que la ciudad autónoma tenga oportunidades económicas que permitan a sus habitantes quedarse en ella.

"El desafío de la integración"

La inmigración también ha aparecido en la conversación desde una perspectiva más general. Preguntado por su condición de una de las principales preocupaciones de los españoles, según el CIS, Sánchez ha situado el desafío de la integración como uno de los grandes asuntos que debe abordar el país.

Sánchez reconoce su decepción con Ábalos y Cerdán

El presidente del Gobierno asegura que desconocía la "cara B" del exministro José Luis Ábalos y que se llevó una "tremenda decepción" cuando salieron a la luz los audios que le implicaban. "A un amigo lo conoces, sabes cómo vive, cómo piensa", afirma. Sánchez reconoce que confió mucho en él y explica que mantenía una relación más estrecha con Ábalos y Santos Cerdán que con Koldo García, con quien asegura que apenas tenía comunicación.

Sobre los desplazamientos en el Peugeot que compartió con Ábalos y Koldo, explica que el vehículo se cambió por un Mercedes después de que sufriera un susto al quedarse dormido al volante durante un viaje. Según relata, Juan Manuel Serrano se comprometió entonces a llevarle en su coche.

Sánchez asegura que nunca escuchó a Ábalos hacer comentarios o bromas sobre prostitución en su presencia y que desconocía que consumiera esos servicios. También sostiene que cuando decidió renovar el Gobierno en 2021 todavía no sabía nada de las actividades del exministro. "Yo con José Luis hablaba cuando tenía algunos problemas, pero no me esperaba que tuviese esa doble vida", reconoce.

El presidente admite que la implicación de dos secretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Cerdán, ha supuesto una decepción, especialmente porque ambos sostenían el partido mientras él estaba al frente del Gobierno. No obstante, defiende la integridad del resto de sus ministros y del proyecto político que lidera. "Aquellos que lo hacen la han pagado porque han salido del partido", afirma.

Niega conocer las actividades de Leire Díez y no descarta acciones judiciales

El presidente del Gobierno asegura que nunca ha mantenido una reunión con Leire Díez y que desconocía que los despachos de abogados contratados por el PSOE hubieran recurrido a sus servicios. "Cuando estás al frente del Gobierno hay mucha gente que utiliza tu nombre sin siquiera conocerte", sostiene.

Sánchez afirma que el partido no tenía conocimiento de esa contratación y no descarta emprender acciones judiciales. "Esta mujer tampoco me está acusando de nada porque no puede acusarme de nada", añade.

Defiende a Zapatero y asegura que nunca le ha pedido favores relacionados con empresas

Preguntado por las informaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente asegura que el expresidente del Gobierno nunca le ha preguntado por ninguna empresa. "A mí nunca, pero cuando digo nunca es nunca, me ha preguntado por ninguna empresa, porque además no lo hubiera permitido", afirma.

Sánchez sostiene que sus conversaciones siempre han girado en torno a cuestiones políticas y asegura que está convencido de que Zapatero no quiere tener relación con las supuestas irregularidades que se investigan. "Yo pongo la mano en el fuego por José Luis, creo en su inocencia y en su legado", ha enfatizado.

Sánchez defiende su política de vivienda

El presidente del Gobierno reconoce que la situación de la vivienda en España es "crítica", pero defiende las medidas impulsadas por su Ejecutivo y sostiene que el problema no se limita a la falta de oferta. Sánchez señala también el impacto de los apartamentos turísticos y plataformas como Airbnb en el mercado del alquiler.

El jefe del Ejecutivo reivindica que España se encuentra en máximos de construcción de vivienda desde la crisis financiera de 2011 y destaca que el 13% de las viviendas construidas han sido protegidas. Además, asegura que el Gobierno tiene entregadas o en proceso entre 120.000 y 130.000 viviendas y que ha multiplicado por ocho el presupuesto destinado a esta materia.

Sánchez defiende la necesidad de combinar la construcción privada con un mayor impulso público. "Tiene que haber construcción privada, pero sobre todo pública", señala. Su objetivo, explica, es crear un patrimonio público de vivienda que pueda beneficiar también a las generaciones futuras.

En cuanto a las diferencias con otras formaciones situadas a la izquierda del PSOE, considera que es necesario agilizar los trámites para facilitar la construcción. También pide a las administraciones que remen en la misma dirección y asegura respetar el enfado de los ciudadanos ante las dificultades para acceder a una vivienda.

Sánchez explica su cambio de opinión sobre la amnistía

El presidente del Gobierno reconoce que cambió de opinión sobre la amnistía y admite que inicialmente desconfiaba de la medida por la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en 2017. Sin embargo, asegura que fue evolucionando en su postura al considerar que existía un problema de convivencia que amenazaba con provocar una quiebra territorial.

Sánchez explica que uno de los momentos que le hizo reconsiderar su posición fue escuchar a ciudadanos catalanes de clase media que le trasladaban su preocupación porque sus líderes estaban en prisión. "Yo vi que había un problema serio de convivencia y de riesgo de quiebra territorial en nuestro país", afirma.

El jefe del Ejecutivo defiende que los políticos tienen derecho a cambiar de opinión y sostiene que la sociedad catalana y española está mejor que si los responsables del procés continuaran en prisión.

Sánchez defiende sus acuerdos parlamentarios

El presidente niega haber gobernado con Bildu y justifica sus acuerdos parlamentarios en la necesidad de sacar adelante medidas que considera beneficiosas para los ciudadanos. Entre ellas, cita las subidas del salario mínimo y de la pensiones, la ley de eutanasia y la defensa de los derechos de las mujeres en materia de aborto.

"Para subir el salario mínimo, subir las pensiones o aprobar la ley de muerte digna busco votos hasta debajo de las piedras para lograr acuerdos en beneficio de la gente", explica.

También se refiere a la moción de censura que permitió a Joseba Asiron convertirse en alcalde de Pamplona y resta importancia a las críticas que pronosticaban consecuencias negativas para la ciudad. "Se decía que Pamplona se iba a convertir en Mordor, no creo que haya pasado eso", ironiza.

Sobre la ley mordaza, recuerda que el compromiso del Gobierno y del PSOE ha sido derogarla, aunque considera que actualmente el debate corresponde más a los grupos parlamentarios que al Ejecutivo.

Colau, Feijóo y Abascal: así define Sánchez a sus rivales políticos

El presidente del Gobierno se somete a un ejercicio de definición de sus adversarios políticos con una sola palabra. A Ada Colau la describe como "activista", mientras que califica a Alberto Núñez Feijóo de "conservador" y "del siglo XX".

Sobre Santiago Abascal, opta por una respuesta más irónica y bromea con que debería cambiar de sastre porque lleva "unas chaquetas muy estrechas". No obstante, Sánchez termina apelándole que debe evitar el rencor y la revancha permanente.

Sánchez llama a la movilización para frenar la involución

En el tramo final de la entrevista, el presidente del Gobierno lanza un mensaje dirigido a la movilización ciudadana y anima a participar en las próximas citas electorales. Sánchez considera que el país se enfrenta a una posible involución y defiende responder a ella con una movilización histórica que permita al PSOE repetir otros cuatro años de Gobierno.

"Votar ahora mismo es importante porque nos estamos ganando la involución. Hay que responder a la involución con movilización", afirma.

Sánchez descarta dar un paso al lado

En el plano personal, Jordi Wild ha comenzado la entrevista preguntando al presidente por qué no abandona la política para vivir más tranquilo y ceder el puesto a otra persona. Sánchez ha rechazado esa posibilidad y ha defendido que este es un momento para "dar un paso adelante y no hacia un lado".

El jefe del Ejecutivo ha explicado que su compromiso político está relacionado con su rechazo a las injusticias sociales, una preocupación que vincula también a su historia familiar y a las experiencias de sus abuelos.

"Todos los días cuando llego a casa y pongo en la balanza las cosas buenas y las cosas malas veo que hay muchas más cosas positivas que negativas", ha afirmado. En esa reflexión, ha defendido que España atraviesa uno de los mejores momentos de su historia democrática.

La conversación también ha abordado la polarización política y los insultos dirigidos al presidente. Sánchez ha relatado que sus hijas han vivido situaciones incómodas al escuchar cánticos contra él en locales de ocio y ha calificado de "injustificable" que un responsable político participe en este tipo de descalificaciones.

A su juicio, los insultos y la polarización no son simétricos y ha defendido que el debate político puede ser contundente e incisivo sin necesidad de convertir al adversario en un enemigo. "Es una carencia total de argumentos", ha señalado al referirse a la deshumanización en la política.