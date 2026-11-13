El Gobierno "arranca la maquinaria" para revalorizar las pensiones el 1 de enero: "Es una prioridad para este Gobierno"

A los martes sociales se suman los viernes sociales. Fue el ministro Félix Bolaños quien anunció que habría dos Consejos de Ministros extraordinarios antes de las elecciones generales del 29-N y hoy ha tenido lugar el primero de ellos. Moncloa ha dado el "primer paso" para revalorizar las pensiones en 2027 y "garantizar el poder adquisitivo" de los pensionistas mediante la tramitación, por la vía de urgencia, de un real decreto si bien la cifra se conocerá cuando se publique el dato de inflación de este mes de noviembre.

La ministra portavoz, Elma Saiz ha destacado que la revalorización de las pensiones es "una prioridad para este Gobierno". Tras este paso se aprobará la norma con rango de ley con la cantidad exacta que se incrementarán estas prestaciones. Desde la reforma de pensiones de la pasada legislatura, pactada en parte con los sindicatos y la CEOE, las pensiones crecen cada año con la media de la inflación de los meses de diciembre a noviembre.

Saiz ha valorado este sistema de pensiones como "más justo, moderno y con mejores herramientas para afrontar los retos de futuro" y ha avanzado que "subirán en una horquilla entre el 3 y el 4%". Con las previsiones de Funcas se estima una inflación del 4,6 % en octubre y del 4,4 % en noviembre, la subida aproximada de las pensiones rondaría el 3,52 %.

500 plazas de jueces y 200 de fiscales

En materia de Justicia el Ejecutivo ha aprobado la creación de 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales para 2027, que supondrá un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal. Félix Bolaños ha explicado en rueda de prensa ha explicado que la distribución de estas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como carga de trabajo, litigiosidad y población, y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

De las 500 nuevas plazas de jueces, la mayoría irán destinadas a reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la jurisdicción social (104 plazas). Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8 % en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

Preguntada por el informe de la UCO que señala la existencia de una reunión entre Pedro Sánchez y Cristian Portillo, la ministra portavoz se ha limitado a decir "esa reunión no se produjo nunca y el Presidente del Gobierno ha dicho que no tiene nada que ver con esas personas".