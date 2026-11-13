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Moncho Rodríguez conquista Europa con su vuelo por 3 centímetros

El piloto español se proclama campeón de Europa de parapente de precisión en Rumanía tras un emocionante desempate con el serbio Ivan Pavlov. Completó las doce rondas sin superar los tres centímetros de distancia respecto al centro de la diana.

Moncho Rodríguez conquista Europa con su vuelo por 3 centímetros

Moncho Rodríguez, campeón de Europa de parapente de precisión en Rumanía | Rubén García

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Rubén García
Rubén García
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Hay victorias que se deciden por centímetros. Y la de Víctor Rodríguez Santamarta, conocido como Moncho, es una de ellas. El piloto español se ha proclamado campeón de Europa de parapente de precisión en Uroi (Rumanía), después de un campeonato extraordinario que tuvo que resolverse en un ajustadísimo desempate. "La vas a clavar, la vas a clavar", decía a pocos metros su novia, Pilar Montero, mientras Víctor realizaba su último vuelo.

"No cometí ningún fallo"

"No cometí ningún fallo, he hecho un campeonato muy sólido", reconocía Victor, después de que el propio Moncho y el serbio Ivan Pavlov llegaron igualados a la conclusión de las doce mangas, con 22 centímetros de puntuación acumulada tras descontar el peor resultado. El título continental estaba en juego y no había margen para el error.

En el desempate, ambos volvieron a firmar un centímetro. Todo quedaba pendiente de un último aterrizaje. Moncho consiguió situarse a tres centímetros del centro de la diana, mientras que Pavlov se quedó a cinco. Dos centímetros marcaron la diferencia entre el oro y la plata.

"Quería hacerlo superépico"

La clave del triunfo del español fue su extraordinaria regularidad. Durante las doce rondas de competición, Moncho no superó los tres centímetros de desviación respecto al objetivo. Una precisión milimétrica que le permitió mantenerse entre los mejores y llegar con opciones intactas a la lucha por el título. El campeonato, celebrado en Rumanía, reunió a 91 pilotos de 19 equipos nacionales. Una competición de máxima exigencia en la que la meteorología y las condiciones de vuelo obligaron a los participantes a mantener una concentración absoluta.

En el parapente de precisión, los pilotos deben aterrizar lo más cerca posible del centro de una diana. Cada distancia se mide en centímetros y gana quien acumula la menor puntuación. Un deporte en el que la regularidad puede resultar tan decisiva como la habilidad.

Bombero y campeón de Europa

Detrás de este éxito hay años de esfuerzo y una historia de superación. Moncho, de 38 años, compagina su profesión de bombero con una carrera deportiva internacional que comenzó cuando tenía apenas 16 años.

Antes de convertirse en uno de los grandes referentes españoles del parapente de precisión, destacó en el paramotor, disciplina en la que también cosechó importantes éxitos. Hace cuatro años decidió cambiar de modalidad para buscar nuevos retos deportivos.

El camino hasta el oro europeo tampoco ha sido sencillo. Una lesión en la pierna y la destrucción de su vela de competición en un accidente con un vehículo estuvieron a punto de complicar su temporada. Sin embargo, el piloto consiguió recuperarse, volver a entrenar y llegar a la cita continental en plena forma.

El título de Rumanía supone uno de los mayores éxitos de su trayectoria y confirma su progresión entre los mejores especialistas internacionales.

Moncho ya es campeón de Europa. Un triunfo construido vuelo a vuelo y decidido en apenas dos centímetros que espera tener una continuidad el próximo mes de Febrero en el campeonato del Mundo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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