Inmaculada Gutiérrez Carrizo, nueva presidenta de Renfe, y Joaquim Hortalà i Vallvé, de Adif

Este viernes, el Consejo de Ministros ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente de Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, nueva presidenta de Renfe. Son dos nombramientos que se producen después de que la semana pasada el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, aceptara la dimisión del anterior presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña.

Inmaculada Gutiérrez, nueva presidenta de Renfe

Inmaculada Gutiérrez llega a la presidencia de Renfe desde la dirección General de Renfe Proyectos Internacional, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados.

Además, cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas. En la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC). También ha sido consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos.

Gutiérrez Carrizo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Joaquim Hortalà i Vallvé, nuevo presidente de Adif

Joaquim Hortalà i Vallvé ha sido nombrado nuevo presidente de Adif por el Consejo de Ministros a propuesta de Carlos Cuerpo.

Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004, comenzando su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde desempeñó sus funciones entre 2004 y 2010. Tras ello, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento.

En enero de 2013, fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución. En 2017, fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, cargo que ostentó hasta 2021. Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.