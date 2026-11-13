Irene Montero, tras la polémica por las pulseras antimaltrato: "Ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaban ese dispositivo"

Irene Montero, candidata de Podemos, ha defendido en una entrevista en Espejo Público la gestión que realizó al frente del Ministerio de Igualdad en relación con las pulseras telemáticas para proteger a las víctimas de violencia machista, después de la polémica por los fallos detectados en estos dispositivos, y la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en su adquisición y el uso de los fondos europeos.

Preguntada por las críticas de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha responsabilizado al equipo anterior, Montero ha asegurado que su principal preocupación es que la controversia no genere inseguridad entre las mujeres que utilizan estos mecanismos de protección. "Lo que más me preocupa es que se traslade un mensaje de inseguridad a unas mujeres que lo que hacen es protegerlas en momentos tan complicados", ha señalado.

Unos dispositivos "de más de 10 años"

La candidata de Podemos ha explicado que, durante su etapa en el Ministerio, los dispositivos que utilizaban las víctimas tenían "más de diez años", presentaban problemas de batería y eran demasiado grandes, lo que podía llamar la atención y obligar a las mujeres a dar explicaciones sobre su situación personal. Por este motivo, ha defendido que era necesario modernizarlos.

Además, ha explicado que el objetivo del departamento era ampliar el uso de las pulseras telemáticas para que pudieran proteger no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a las de violencia sexual, en el marco de la aplicación de la ley del solo sí es sí.

"Todo ello justificó que hiciésemos un proceso incluyendo un informe con el departamento TIC de Moncloa para modernizar y ampliar los dispositivos", ha afirmado. Montero también ha recordado que los fondos europeos se destinaron a financiar centros de crisis, y un plan de inserción sociolaboral para víctimas de trata y explotación sexual.

Montero niega que los fallos pusieran en riesgo a las víctimas

Sobre las críticas del Tribunal de Cuentas, que ha señalado la falta de seguimiento del plan implementado y la ausencia de correcciones hasta una posterior licitación durante la etapa de Ana Redondo, Montero ha defendido que su equipo dejó encaminada la modernización de los dispositivos.

"Nosotras dejamos ese contrato con la mejora de los dispositivos, para que hubiese más dispositivos, más modernos, con mejores baterías", ha explicado. Respecto a las incidencias posteriores, ha apuntado a un problema en el histórico de la transmisión entre empresas y ha insistido en que, a su juicio, no se puso en peligro la seguridad de las víctimas.

La candidata también ha rechazado las informaciones sobre supuestos fallos de las pulseras que habrían afectado a mujeres protegidas por el sistema, entre ellas el caso de una mujer en Ibiza que habría acabado en la UCI tras una incidencia.

"Decir que son como las de AliExpress es una falta de respeto, de rigor y hace que muchas mujeres puedan tener miedo", ha manifestado. Montero ha insistido en que el sistema ha demostrado su eficacia y ha defendido que durante su mandato se realizaba un seguimiento diario de las incidencias.

"Ninguna mujer ha sido asesinada teniendo ese mecanismo de protección", ha reiterado, al tiempo que ha advertido de que, en su opinión, alrededor de esta polémica se están difundiendo bulos que contribuyen a cuestionar un sistema destinado a proteger a las víctimas.

Podemos y las encuestas electorales

Durante la entrevista, Montero también ha sido preguntada por Susanna Griso por las últimas encuestas electorales publicadas por El País, El Mundo y el CIS, que sitúan a Podemos cerca de quedarse fuera del Parlamento.

La candidata ha discrepado de la interpretación de esos sondeos y ha asegurado que "todas las encuestas dan varios escaños a Podemos", aunque considera que el hecho de que la formación concurra en distintas coaliciones dificulta que esos resultados se le atribuyan directamente.

"Si hiciésemos caso a lo que dicen las encuestas, nunca hubiésemos conseguido nada que merezca la pena", ha afirmado.

Por último, Montero ha defendido que la izquierda debe centrar su discurso en las condiciones materiales de vida de la ciudadanía. "Hace falta que la política vuelva a lo básico, que tenemos que subir los salarios y bajar los precios y trabajar menos horas para vivir mejor, y eso solo lo puede defender la izquierda y las feministas", ha concluido.