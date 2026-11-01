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Alcaraz apabulla a De Miñaur en Viena y levanta el 28º título ATP de su carrera

El jugador de 23 años pasa por encima del australiano en un show tenístico y gana su segundo título en indoor tras Rotterdam 2025. Cuarto del año y segundo trofeo en los últimos tres torneos.

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del ATP 500 de Viena

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del ATP 500 de Viena Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Alcaraz sacó la varita, y de paso la escoba, para barrer a Alex de Miñaur (6-1 y 6-4) y sumar en Viena su segundo título en indoor y el 28º ATP de su carrera. El español, de 23 años, cuajó una nueva final de matrícula de honor para seguir sumando éxitos y aumentando de paso su balance ante De Miñaur, al que ha ganado los siete partidos en los que se han enfrentado. El primer set fue un paseo militar, pero el australiano se revolvió algo más en el segundo y tras salvar las tres primeras bolas de break, no pudo con la cuarta, que precisamente 'dio' el título al español.

Campeón inmaculado

El de este domingo es el primer éxito de Carlitos en Viena y el cuarto de la temporada tras el Open de Australia, Doha y Pekín, pero esta victoria en la indoor austriaca deja al tenista de El Palmar con muchas opciones de hacer un buen papel en el Masters de París, en las ATP Finals y en la Copa Davis de Bolonia (todas se disputan en pista cubierta). Además, Alcaraz ha conquistado el trofeo sin ceder un solo set en sus cinco partidos.

La exhibición del tres del mundo supuso un visto y no visto, en apenas hora y media finiquitó el partido: conectó 5 aces, ganó el 81% de los primeros, sumó más winners (19 a 13), hizo menos errores no forzados (21 a 25) y se llevó casi la mitad de los puntos al resto (34 de 72).

Segundo en indoor, cuarto del año y 27º de su carrera

Es la primera vez que el murciano reina en Viena y 'solo' la segunda que lo hace en una pista indoor después del primero, y hasta ahora único, título en el ATP 500 de Rotterdam 2025, donde precisamente se impuso al australiano. Mucho mérito para el jugador con ascendencia española tras cuajar un torneo sobresaliente venciendo a Machac, Tien, Berrettini y Zverev, actual número 1 del mundo. "Es frustrante jugar contra ti", le llegó a decir Alex en el discurso postfinal. De Miñaur ha perdido la 12º final de su carrera y la tercera ante el español (Queen's, Rotterdam y Viena).

Por otra parte y tras cuatro meses lejos de las pistas, Alcaraz suma 16 victorias, dos títulos (Pekín y Viena) y solo dos derrotas (cuartos del US Open ante Shelton y 1/16 ante Bergs en Shanghái). Además, su balance en las finales es absolutamente surrealista: 28 títulos en 37 finales ATP (75% de victorias).

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El murciano se medirá al australiano, también con nacionalidad española, en la que será su 37º final ATP. Carlitos buscará el 28º título y el segundo en indoor, en el que también ganó a De Miñaur en la final.

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