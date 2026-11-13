VÍDEO: La primera denunciante de los cribados del cáncer irrumpe en el Parlamento andaluz durante la intervención de Vox

Con desesperación, Anabel Cano ha irrumpido este jueves en plena sesión del Parlamento andaluz para reclamar justicia y responsabilidades al Gobierno de la Junta por los errores en el programa de cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Cano, primera denunciante de los fallos en este programa, ha reaccionado así durante la intervención de la diputada de Vox Paula Badanelli, que exponía la posición de su grupo sobre una proposición no de ley del PSOE relativa a la reparación integral de las mujeres afectadas y a la creación de un fondo autonómico de reparación en los presupuestos para 2027.

La denunciante, que se encontraba entre el público junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, Ángela Claverol, se ha referido al fallecimiento de nueve mujeres que relaciona con los errores en los cribados. Además, ha culpado al PP y a Vox de lo sucedido y ha reclamado, entre gritos, justicia y responsabilidades.

La presidenta de la Cámara, Ana Mestre, le ha pedido que se calmara y mantuviera el orden antes de invitarla a abandonar la tribuna. Cano ya acusó el pasado noviembre, también en el Parlamento andaluz, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de los errores en el programa de cribado, al grito de: "Presidente, me has arruinado la vida".

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