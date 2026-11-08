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Tenis (7-6 y 7-5)

Alcaraz se cobra la venganza ante Shelton y se une a David Ferrer como el único español en ganar París Bercy

El murciano gana su noveno Masters y el primero en las pistas indoor de París Bercy, donde David Ferrer era hasta hoy el único español en conquistarlo. A Carlitos solo le queda Canadá y Shanghái para completar todo los Masters 1.000.

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del París Bercy

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del París Bercy Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Carlos Alcaraz ya ha conquistado el 'otro' París. Ganó Roland Garros en 2023 y 2024 pero hasta hoy la pista indoor de París Bercy era el Masters que peor se le daba de todo el calendario (cinco participaciones y unos cuartos de final en 2022 como mejor resultado). Pero eso, hasta hoy, porque el murciano se 23 años ha derrotado a Ben Shelton -su verdugo en el último US Open- por 7-6 (5) y 7-5 para seguir completando el álbum de éxitos y títulos sumando su 29º entorchado ATP en 38 finales, noveno Masters y séptimo diferente, faltándole solo Canadá y Shanghái para poner el tick en todos los Masters 1.000 del calendario, algo que solo han conseguido Novak Djokovic y Jannik Sinner.

Alcaraz se une a Ferrer

Le ha costado lo suyo, tal vez más de lo que muchos esperaban, pero Carlitos ya es todo un campeón en indoor. Dominó la pista dura, la hierba y la tierra, pero las pistas rápidas bajo techo eran su asignatura pendiente. Que se lo digan a Rafa Nadal, que ganó todo lo ganable pero que nunca pudo dar su mejor versión en este tipo de superficie: se retiró sin ganar el Masters de París, y lo que es 'peor', nunca pudo ser Maestro (perdió la final en 2010 y 2013). En Bercy solo pudo disputar el partido por el título en 2007 y desde entonces lo más lejos que llegó fueron las semifinales (2009, 2013, 2019 y 2020).

Carlitos ya es todo un campeón en indoor

El de El Palmar ha cogido el testigo de David Ferrer, el que hasta hoy era el único tenista español que ganó en las pistas rápidas de la capital gala. Lo hizo hace 14 años ante Janowicz, y un año después cayó en la final ante Nole. Desde entonces ningún español rozó el título en este torneo. A Carlitos le ha costado cinco años ganarlo, pero es que hasta esta edición su mejor resultado fueron unos cuartos en 2022. El indoor se le resistía pero en los últimos meses ya se habían visto mejoras más que notables, en 2025 ganó su primer título en Rotterdam ante De Miñaur y su mejor preparación para París Bercy fue levantando otro título en Viena hace apenas una semana.

La recta final de la temporada era el gran reto de un Alcaraz que se perdió casi cuatro meses de competición (Roland Garros y Wimbledon incluido) y que su vuelta se produjo de en un US Open en el que el propio Shelton le privó del título en la ronda de cuartos de final. Tras varios años en el circuito, el de El Palmar siempre llegaba cansado o tocado a los meses de octubre y noviembre, y si a eso le sumábamos que su versatilidad se puso en duda en indoor, la motivación del español en su vuelta era cristalina: competir y ganar a los mejores en indoor. Y lo ha hecho. Ha disfrutado jugando y ha ganado los dos primeros torneos en indoor (Viena y París). Ahora le quedan dos asignaturas para llegar a la matrícula de honor: las ATP Finals y la Copa Davis.

"Ya hemos encontrado la manera de jugar en indoor"

"En este torneo he sufrido las mayores derrotas de mi carrera, las más dolorosas. Un par de veces en primera ronda y un par de veces en segunda, sin encontrar mi mejor tenis y sin sentirme cómodo en esta superficie, en estas pistas y contra este tipo de jugadores", reconoció un Alcaraz agradecido tras ganar el título. "Ya hemos encontrado la manera de jugar bien en indoor, de adaptarnos a estas pistas tan rápidas y de competir contra este tipo de jugadores", admitió el murciano, que se postula como el gran favorito en el torneo de Maestros.

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