Carlos Alcaraz elige al mejor tenista del mundo y no es Jannik Sinner

El O2 de Londres ya está listo para albergar la Laver Cup 2026, la competición que anualmente enfrenta a los tenistas europeos con los del resto del mundo durante un fin de semana. Una cita en la que el equipo europeo contará con una alineación con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafa Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud. Enfrente, el equipo de Estados Unidos formado por Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

Uno de los grandes atractivos, como ya ocurrió en la edición del año pasado en San Francisco, será Carlos Alcaraz. El campeón de siete grand slam es siempre una garantía de espectáculo y buen tenis en cada torneo que participa y el público de Londres ya cuenta las horas para ver en acción al murciano. Precisamente, el tenista de El Palmar ofreció sus impresiones ya en la capital inglesa.

"Bueno, es genial estar de vuelta en Londres. Lo extrañe este año, así que estoy emocionado. Y, obviamente fue mi primer entrenamiento de mi vida en el O2, tocando y practicando mucho aquí en el O2. Algo realmente especial, me siento genial de estar aquí. Es un estadio precioso y estoy deseando verlo lleno y ver la reacción de la gente. Pero estoy bastante seguro de que vamos a ofrecer un gran tenis", indicó el actual campeón del Open de Australia.

El pupilo de Samu López admitió que se siente "genial" y afirmó que el último US Open, torneo en el que reapareció tras más de cuatro meses de baja por la lesión en su muñeca derecha, fue "una gran prueba para mí".

"Me destrozó el año pasado. Si juego contra él..."

Una de las reflexiones más interesantes de Carlos Alcaraz llegó cuando le preguntaron por Alexander Zverev y el hecho de poder contar con el actual campeón de Roland Garros y el US Open en el equipo europeo.

"Bueno, es genial, obviamente. Probablemente, como él dijo, y estoy de acuerdo con eso, probablemente sea el mejor jugador del mundo ahora mismo. Tenerle a mi lado y en nuestro equipo va a ser un arma genial y la vamos a usar el fin de semana. Con suerte, vamos a lograr grandes puntos. Voy a intentar animarle todo lo que pueda. Extrañe levantar el trofeo el año pasado. Así que voy a hacer lo necesario para lograrlo este año", explicó Carlos Alcaraz.

Por último, el tenista murciano aseguró estar listo y preparado para jugar en Londres y, de darse el caso, medirse a Taylor Fritz, jugador que el año pasado le derrotó en la Laver Cup.

"Me destrozó el año pasado. Si juego contra él, estaré dispuesto y estaré preparado, seguro", avisó Alcaraz.