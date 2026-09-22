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Rueda de prensa del Consejo de Ministros marcada por el juicio a Begoña Gómez, Zapatero y Ceuta, streaming en directo

Sigue aquí la señal en directo online de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Carlos Cuerpo preside hoy en Moncloa el Consejo de Ministros ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Nueva York en la Asamblea de la ONU. Le acompaña el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que tampoco estará presente en la reunión.

Las últimas decisiones judiciales y una semana más la crisis migratoria en Ceuta marcarán la rueda de prensa posterior a esta reunión del Ejecutivo en la que estarán la ministra portavoz Elma Saiz y el encargado del mando único en la ciudad autónoma Ángel Víctor Torres. En las últimas horas y desde Nueva York el jefe de la diplomacia española ha anunciado que se reunirá con su homólogo marroquí estos días para tratar la situación que soporta Ceuta desde el pasado 30 de julio, día de la entrada masiva de migrantes.

Pedro Sánchez ha conocido en el vuelo hacia Nueva York el último paso del juez Peinado, que pasa por enviar a su esposa y a la asesora de Gómez a juicio. Coincidiendo con esta apertura de juicio, en la Audiencia Nacional, el juez Calama ha dado un plazo de tres días al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que entregue "toda la documentación" de la que disponga para justificar las joyas que se encontraron en su despacho. Además ha puesto fecha a la declaración, en calidad de investigadas, de sus hijas por el 'caso Plus Ultra'.

Aquí vas a poder seguir en directo online la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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