Delcy Rodríguez recorre el hemiciclo de la ONU para hablar con Pedro Sánchez

Poco antes de que comenzase el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha levantado de su sitio y ha recorrido gran parte del hemiciclo para saludar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde han mantenido una breve conversación.

En las imágenes se observa como la venezolana se dirige al lugar donde estaba sentado el jefe del Ejecutivo español, quien estaba acompañado de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Al llegar, el presidente de España estaba hablando por teléfono y Rodríguez le saluda y hace el gesto de retirarse para que el mandatario español continúa su conversación telefónica. Sin embargo, este corta la llamada a los pocos segundos y se saludan, dando lugar a una pequeña conversación.

España "comprometida" con Venezuela

La venezolana ha pedido a Sánchez seguir dialogando sobre el futuro de Venezuela, a lo que le ha respondido que "por supuesto" ya que le ha trasladado que España está "comprometida con el futuro de la región", según fuentes de Moncloa, informa Europa Press.

Hace más de ocho meses, que Rodríguez asumió la Presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de agentes de Estados Unidos en Caracas a principios del mes de enero. Ahora, se encuentra en una prisión de Nueva York, esperando a ser procesado por graves delitos relacionados con el narcotráfico.

España ha invitado a la venezolana a participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a principios de noviembre. No obstante, sobre ella pesan sanciones de la Unión Europea que para retirarlas se necesita el respaldo unánime de los Veintisiete. Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez pidió a Bruselas retirarla de la lista de sancionados una vez se hizo cargo de la presidencia.

Ya visitó Europa en mayo

Aunque ya viajó el pasado mes de mayo a La Haya para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guayana ante la Corte Internacional de Justicia. Rodríguez pudo pisar suelo europeo ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición de viaje siempre que cuente con una autorización especial. En este caso le fue concedida por el Gobierno de Países Bajos.

También hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, entre ellas la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.