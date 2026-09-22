Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ONU

Delcy Rodríguez recorre el hemiciclo de la ONU para hablar con Pedro Sánchez

Según algunas fuentes, la venezolana le ha pedido al presidente del Gobierno español que garantice su compromiso con Venezuela.

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez

Delcy Rodríguez se acerca a hablar a Pedro Sánchez en la Asamblea de la ONU | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Poco antes de que comenzase el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha levantado de su sitio y ha recorrido gran parte del hemiciclo para saludar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde han mantenido una breve conversación.

En las imágenes se observa como la venezolana se dirige al lugar donde estaba sentado el jefe del Ejecutivo español, quien estaba acompañado de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Al llegar, el presidente de España estaba hablando por teléfono y Rodríguez le saluda y hace el gesto de retirarse para que el mandatario español continúa su conversación telefónica. Sin embargo, este corta la llamada a los pocos segundos y se saludan, dando lugar a una pequeña conversación.

España "comprometida" con Venezuela

La venezolana ha pedido a Sánchez seguir dialogando sobre el futuro de Venezuela, a lo que le ha respondido que "por supuesto" ya que le ha trasladado que España está "comprometida con el futuro de la región", según fuentes de Moncloa, informa Europa Press.

Hace más de ocho meses, que Rodríguez asumió la Presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de agentes de Estados Unidos en Caracas a principios del mes de enero. Ahora, se encuentra en una prisión de Nueva York, esperando a ser procesado por graves delitos relacionados con el narcotráfico.

España ha invitado a la venezolana a participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a principios de noviembre. No obstante, sobre ella pesan sanciones de la Unión Europea que para retirarlas se necesita el respaldo unánime de los Veintisiete. Por su parte, el gobierno de Pedro Sánchez pidió a Bruselas retirarla de la lista de sancionados una vez se hizo cargo de la presidencia.

Ya visitó Europa en mayo

Aunque ya viajó el pasado mes de mayo a La Haya para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guayana ante la Corte Internacional de Justicia. Rodríguez pudo pisar suelo europeo ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición de viaje siempre que cuente con una autorización especial. En este caso le fue concedida por el Gobierno de Países Bajos.

También hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, entre ellas la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.

Delcy Rodríguez participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y se reunirá con Donald Trump

Delcy Rodríguez a su llegada este lunes a Nueva York

Publicidad

Mundo

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez

Delcy Rodríguez recorre el hemiciclo de la ONU para hablar con Pedro Sánchez

Mohamed VI, rey de Marruecos

El control total de Mohamed VI en Marruecos: designa los Ministerios clave y marca el camino del Gobierno

Bandera de Portugal

Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Niña cubo Rubik
Record

Vídeo: Una niña china de seis años bate dos veces en tres días el récord mundial femenino del cubo de Rubik

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas
Idiomas

España pide de nuevo la oficialidad del catalán y el euskera en la UE

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU
ONU

Donald Trump sobre Irán: "Yo he hecho la paz, y si no firman un acuerdo tengo que decidir si los aniquilo"

El presidente de Estados Unidos ha instado a las naciones a aislar económicamente al régimen iraní.

Diana de Gales y el príncipe Enrique
DIANA DE GALES

El príncipe Harry prepara un documental sobre su madre, Diana de Gales

El hijo pequeño de Lady Di quiere lanzar el documental con motivo del 30 aniversario de la muerte de la princesa.

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia en alerta aérea

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia, en alerta aérea

Imagen de archivo de Macron y de una joven usando el teléfono.

Francia pide a la UE que flexibilice las normas sobre carburantes para aumentar la oferta

Imagen de archivo de una ambulancia de Turquía

Al menos 11 heridos en un tiroteo cerca de un colegio en la localidad turca de Turgutlu

Publicidad