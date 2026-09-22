La mayoría del Tribunal Constitucional avala amnistiar el delito de malversación a Turull

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la ponencia del magistrado José María Macías que proponía desestimar el recurso de amparo de Jordi Turull y avalar así la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación.

La decisión abre la puerta a que el Constitucional establezca una doctrina favorable a amnistiar este delito, lo que podría afectar también al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de dirigentes del 'procés', es decir, dan un paso definitivo para que Puigdemont pueda volver a España.

Ahora el Pleno deberá abordar ahora una nueva propuesta que se ajuste a la posición mayoritaria del tribunal, previsiblemente en su próxima reunión el 6 de octubre.

La decisión afecta al exconsejero y secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo recurso de amparo es el primero de los presentados por los dirigentes del 'procés' a los que el Supremo no aplicó la amnistía por malversación. El juez del Supremo, Pablo Llarena, no le aplica la amnistía porque considera que se ha enriquecido al pagar con dinero público el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017. Este enriquecimiento es una de las excepciones que contempla la ley de amnistía.

Este martes el Pleno del Constitucional ha empezado a deliberar el recurso de amparo presentado por el exconsejero y secretario general de Junts, Jordi Turull. El magistrado Macías ha asumido que su ponencia, contraria a perdonar la malversación, no cuenta con el respaldo de la mayoría denominada progresista del tribunal de garantías. Por lo que ha decidido presentar en la próxima reunión del Pleno una nueva propuesta acorde al sentir mayoritario.

En una nota de prensa, el TC ha explicado que en la próxima reunión también se presentará la ponencia respecto al recurso interpuesto por la exconsejera Dolors Bassa y que corresponde al presidente de la corte, Cándido Conde-Pumpido, dentro de la mayoría. Macías abogaba en su ponencia por desestimar el recurso "al no apreciarse" que las resoluciones impugnadas por Turull del Supremo "incurriesen en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente, ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en derecho".

"La interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación", subraya.

Turull lo celebra

Por su parte, Turull, considera que "lo que ha habido es una desautorización a todos los jueces que se han revelado contra una ley que era clara" y celebra que "por fin hay una desautorización absoluta del TC contra aquellos jueces que han hecho activismo político en lugar de hacer su deber de aplicar la ley de amnistía".

El recurso de Turull es el primero de los casos de malversación que aborda el Constitucional y la doctrina que se establezca puede resultar determinante para los recursos del resto de dirigentes afectados. Entre ellos se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont, además de Junqueras, Bassa, Romeva, Comín y Lluís Puig.

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