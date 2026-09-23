Lamine Yamal: "El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver"

Lamine Yamal es uno de los 30 finalistas del Balón de Oro 2026 y uno de los favoritos a hacerse con el prestigioso galardón individual que entrega anualmente France Football. Este año la ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres y el futbolista de Rocafonda (Mataró) sueña con suceder a Ousmane Dembélé en la lista de ganadores.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario L'Équipe, el genial futbolista culé y campeón del Mundo con España el pasado verano, ofrece su opinión sobre lo que se debe valorar a la hora de designar el Balón de Oro.

"El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol sólo para verle", asegura Lamine Yamal.

"No tiene que ver con el número de goles que marcas, ni con otras cosas. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores diferentes que te hacen soñar", indica el futbolista de 19 años.

"Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. En el campo me divierto, juego bien, como me gusta. Además, he tenido la suerte de ganar muchos títulos con el Barça y ya van dos años así. Y he podido ganar el más importante, el Mundial", subraya el de Mataró.

Un Lamine Yamal que sigue autopromocionando su candidatura para el Balón de Oro.

"Pero, por encima de todo, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte, el que me hace diferente... He ganado el Mundial y eso me da un plus", señala Lamine Yamal.

"Si no gano el Balón de Oro, al año que viene tengo que ganarlo"

El atacante del Barcelona considera que ha ganado en madurez y que entrena a diario para mejorar todos los aspectos de su juego y que su ambición es siempre conseguir una mejor versión de sí mismo y más títulos.

"Siempre trato de superarme. Si la temporada pasada hice 200 regates, esta voy a intentar hacer 300. Si he marcado 20 goles, voy a intentar marcar 30. Quiero ganar más títulos con el Barça", señala el jugador, que se marca como objetivo ganar la Liga de Campeones.

"Siempre apunto lo más alto posible. Juego para marcar la historia... Pero no es una obsesión... No me comparo con nadie. Quiero ser Lamine Yamal, quiero que me recuerden como Lamine Yamal y espero estar entre los grandes. Creo que tengo la capacidad, los recursos de conseguirlo, que depende de mi", destaca Lamine Yamal.

"He ganado tres ligas, pero quiero tener por lo menos seis o siete. Espero que muchas más. No he ganado la Liga de Campeones y quiero ganarla. Y si ganamos una, sabiendo que el PSG ganó dos seguidas, quiero tener tres. Si no gano el Balón de Oro, al año que viene tengo que ganarlo. Y si lo gano, quiero tener cinco más. Creo que nunca hay que detenerse, siempre se puede ganar más. Esa es mi mentalidad, ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, vuelvo al año siguiente", concluye Lamine Yamal.