Zapatero asegura al juez Calama que las joyas son un regalo de 2007 del rey de Arabia Saudí

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un nuevo escrito en el que detalla al juez Calama que varias de las joyas encontradas en su despacho durante el registro llevado a cabo el pasado mes de mayo fueron un regalo de Arabia Saudí. En dicho escrito, el mandatario asegura que la colección de joyas es un "obsequio" que Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud le entregó en 2007. Además, ha solicitado al magistrado que reclame cooperación a la monarquía saudí para acreditar su relato.

Este escrito llega después de que el juez encargado del 'caso Plus Ultra' le diera un plazo de tres días para entregar toda la documentación que tuviese sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros. El instructor reclamó esta información después de que Zapatero rechazase responder preguntas sobre este asunto durante su declaración el pasado mes de junio. Fue en aquella declaración cuando el exmandatario se comprometió a aportar toda la información en el plazo de una semana o diez días.

Al no hacerlo, el juez le pidió que aportase "toda la documentación que se encuentre en su poder en relación con las joyas". Al mismo tiempo, Calama ha solicitado a la joyería Yanes un informe pericial de las joyas incautadas.

En un primer momento, los delitos incidían en la posibilidad de que Zapatero no hubiera pagado los impuestos correspondientes y que, además, no hubiese declarado las joyas a Hacienda si fueron adquiridas en otro país y traídas a España. El entorno del expresidente transmitió el mensaje de que eran regalos y herencias familiares de la esposa del presidente del Gobierno y que en total valían entre 30.000 y 50.000 euros.

Sin embargo, una tasación de las joyas confirmó que la cifra era de 1.323.915 euros. Tras ese momento, el expresidente ya deslizó la idea de que estas joyas eran un regalo del rey de Arabia Saudí tras su visita a España en 2007, cuando en un viaje oficial visitó al rey Juan Carlos I y se reunió con Zapatero en La Moncloa.