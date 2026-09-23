Cristiano Ronaldo: "Sé que muchos quieren que me vaya ya"

Cristiano Ronaldo, una leyenda en activo del fútbol, ha tomado la palabra antes de los partidos de Portugal en la Nations League y, fiel a su determinación inquebrantable, ha reconocido que mantiene vivo el objetivo de llegar a los 1.000 goles a lo largo de su carrera, ahora mismo lleva 979 tantos (450 con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa).

"Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", afirmó Cristiano al ser preguntado por el objetivo de alcanzar la cifra de 1.000 goles.

En una rueda de prensa celebrada en el escenario principal del Portugal Football Summit, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, el delantero de Madeira ha admitido que preferiría marcar su gol 1.000 con Portugal, antes que con el Al-Nassr.

"Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número 1.000 con la selección sería la culminación de algo y añadir otro capítulo a una historia hermosa. No sería el final definitivo, pero sería una historia hermosa", reconoció Cristiano Ronaldo.

"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero..."

Respecto al final de su exitosa carrera, Cristiano Ronaldo aclaró que desconoce cuándo colgará las botas.

"No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saber la respuesta, pero no lo sé. Cuando tenía unos treinta y tantos años aprendí a vivir el momento; no pienso en el mañana, por eso no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año", señaló el delantero portugués.

"Cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas. Solo pienso en el presente... Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome", añadió Cristiano Ronaldo.

"Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la selección, basta con ver las cifras"

Cristiano se encuentra concentrado con la selección de Portugal para comenzar este jueves la defensa del título de la Liga de las Naciones contra Gales, en lo que supondrá el inicio de una nueva era en el combinado, ahora dirigido por el técnico Jorge Jesus, que sucede al español Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo quiso "felicitar al entrenador Martínez por el trabajo realizado en la selección" y consideró que el nuevo seleccionador portugués (Jorge Jesus), que le dirigió la temporada pasada en el Al Nassr, fue "una elección perfecta".

"Creo que vengo a la selección porque soy un valor añadido en mi club, y puedo trasladar eso a la selección. Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum. Estoy seguro de que sigo aportando lo que necesitan de mí en la selección, basta con ver las cifras", argumentó Cristiano Ronaldo.

Portugal comenzará la defensa de su título de la Liga de las Naciones este jueves contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y el día 27 se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland a domicilio. La selección lusa continuará en territorio nórdico para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, y volverá a medirse a los noruegos el 4 en el Estadio do Dragão, en Oporto.