Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Defensa

Los militares en Ceuta reclaman instrucciones claras y protección ante agresiones

ASFASPRO, AUME y UMT reclaman mayor seguridad física y jurídica, instrucciones claras sobre sus funciones y medidas de prevención ante agresiones y enfermedades.

Varios militares Regulares en Ceuta.

Tres asociaciones militares piden amparo al Defensor del Pueblo por la situación de los efectivos desplegados en Ceuta | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Tres de las principales asociaciones profesionales de militares han decidido acudir al Defensor del Pueblo por las condiciones en las que los efectivos están desarrollando su misión en Ceuta. ASFASPRO, AUME y UMT han presentado una queja conjunta en la que reclaman medidas para reforzar tanto la seguridad física como la protección jurídica del personal desplegado durante la crisis fronteriza.

Las organizaciones consideran necesario que los militares dispongan de información precisa sobre las funciones que pueden desempeñar y el alcance legal de sus actuaciones. Una situación que, según denuncian, está condicionando su trabajo diario en las calles de la ciudad.

"Día tras día los militares están en las calles de la ciudad intentando que la población pueda seguir su vida con la mayor normalidad posible, pero se encuentran con circunstancias que limitan el alcance de sus actuaciones", advierten.

Seguridad ante agresiones y enfermedades

Entre sus reivindicaciones, las asociaciones solicitan que los efectivos reciban la información funcional que legalmente deben conocer y cuenten con garantías suficientes para desarrollar su misión con seguridad jurídica.

La petición también aborda los riesgos a los que, según las organizaciones, se enfrentan sobre el terreno. Reclaman medidas preventivas frente a posibles ataques físicos y ante el contacto con enfermedades, además de protección para los datos identificativos de los militares. El objetivo, sostienen, es impedir que puedan ser localizados tanto ellos como su entorno y reducir posibles riesgos para su seguridad.

"Mal vamos" si tienen que pedir amparo

ASFASPRO, AUME y UMT defienden que los integrantes de unas Fuerzas Armadas profesionales deben tener garantizados sus derechos y disponer de los medios adecuados para centrarse en el cumplimiento de sus funciones.

Las asociaciones muestran además su preocupación por que haya sido necesario acudir al Defensor del Pueblo para plantear estas demandas. A su juicio, "mal vamos" si el personal militar tiene que solicitar este amparo para poder disponer de los recursos necesarios y desempeñar su trabajo en condiciones adecuadas.

En su comunicado también ponen el foco en las condiciones laborales y económicas de la profesión militar y aseguran que las Fuerzas Armadas vienen encadenando intervenciones en diferentes emergencias, desde la pandemia y el volcán de La Palma hasta la DANA, los incendios y la actual situación en Ceuta.

Marlaska asegura que "se va a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia ante los medios en la sede de la delegación del gobierno en Ceuta

Publicidad

España

Varios militares Regulares en Ceuta.

Los militares en Ceuta reclaman instrucciones claras y protección ante agresiones

Imagen de la exmilitante socialista, Leire Díez

La 'trama Leire' contactó con un clan de la droga de Badajoz para intimidar a la juez Biedma

El Gobierno ve "insoportable" el "escarnio" al que está sometida Begoña Gómez y pide que se haga justicia: "Eso significa que es inocente"

El Gobierno ve "insoportable" el "escarnio" al que está sometida Begoña Gómez y pide que se haga justicia: "Eso significa que es inocente"

Imagen de archivo de Begoña Gómez
Juicio Begoña Gómez

¿Quién será y cómo funcionará el jurado popular que juzgue a Begoña Gómez y a su asesora?

Ceuta vuelve a despedir a Marlaska entre pitos y abucheos: "Perro, traidor"
Visita Marlaska

Ceuta vuelve a despedir a Marlaska entre pitos, insultos y abucheos: "Perro, traidor"

Amenaza del exalcalde de Marruecos
Marruecos

Vídeo | Un exalcalde marroquí amenaza ante la posible visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla: "Derramaremos hasta la última gota de sangre"

Yahya Yahya, presidente del Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, anuncia movilizaciones ante el viaje previsto del monarca a las dos ciudades españolas.

Mazón en el Congreso
DANA

Mazón se aferra al auto del TSJ y evita responder sobre la DANA en su regreso al Congreso

El expresidente valenciano comparece por segunda vez ante la comisión de investigación después de la querella del PSOE por presunto falso testimonio en su primera intervención.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia ante los medios en la sede de la delegación del gobierno en Ceuta

Marlaska asegura que "se va a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez da a Zapatero 3 días para presentar "toda la documentación" sobre las joyas y cita a sus hijas a declarar el 30 de noviembre

Feijóo y Vivas

Feijóo señala en Ceuta junto a Vivas y Weber que Europa está dispuesta a "defender sus fronteras"

Publicidad