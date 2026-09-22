Los militares en Ceuta reclaman instrucciones claras y protección ante agresiones

Tres de las principales asociaciones profesionales de militares han decidido acudir al Defensor del Pueblo por las condiciones en las que los efectivos están desarrollando su misión en Ceuta. ASFASPRO, AUME y UMT han presentado una queja conjunta en la que reclaman medidas para reforzar tanto la seguridad física como la protección jurídica del personal desplegado durante la crisis fronteriza.

Las organizaciones consideran necesario que los militares dispongan de información precisa sobre las funciones que pueden desempeñar y el alcance legal de sus actuaciones. Una situación que, según denuncian, está condicionando su trabajo diario en las calles de la ciudad.

"Día tras día los militares están en las calles de la ciudad intentando que la población pueda seguir su vida con la mayor normalidad posible, pero se encuentran con circunstancias que limitan el alcance de sus actuaciones", advierten.

Seguridad ante agresiones y enfermedades

Entre sus reivindicaciones, las asociaciones solicitan que los efectivos reciban la información funcional que legalmente deben conocer y cuenten con garantías suficientes para desarrollar su misión con seguridad jurídica.

La petición también aborda los riesgos a los que, según las organizaciones, se enfrentan sobre el terreno. Reclaman medidas preventivas frente a posibles ataques físicos y ante el contacto con enfermedades, además de protección para los datos identificativos de los militares. El objetivo, sostienen, es impedir que puedan ser localizados tanto ellos como su entorno y reducir posibles riesgos para su seguridad.

"Mal vamos" si tienen que pedir amparo

ASFASPRO, AUME y UMT defienden que los integrantes de unas Fuerzas Armadas profesionales deben tener garantizados sus derechos y disponer de los medios adecuados para centrarse en el cumplimiento de sus funciones.

Las asociaciones muestran además su preocupación por que haya sido necesario acudir al Defensor del Pueblo para plantear estas demandas. A su juicio, "mal vamos" si el personal militar tiene que solicitar este amparo para poder disponer de los recursos necesarios y desempeñar su trabajo en condiciones adecuadas.

En su comunicado también ponen el foco en las condiciones laborales y económicas de la profesión militar y aseguran que las Fuerzas Armadas vienen encadenando intervenciones en diferentes emergencias, desde la pandemia y el volcán de La Palma hasta la DANA, los incendios y la actual situación en Ceuta.