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Daniela Guillén, primera campeona del mundo española de motocross, regresa a casa con el oro al cuello

La piloto catalana sella una temporada estelar en Australia tras imponerse en las dos últimas mangas del Campeonato del Mundo de Motocross y reclama su sitio en la historia del deporte español.

Daniela Guillén, en su llegada a España tras proclamarse campeona del mundo

Daniela Guillén, primera mujer española campeona del mundo de motocross | Sandra Cavia | Josep Soldado | Marc Fuster

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Sandra Cavia
Sandra Cavia
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Aterrizó en casa casi con el barro aún impregnado en las botas y con el oro colgado del cuello. Daniela Guillén ha pisado suelo español convertida en la primera campeona del mundo de motocross en la historia de nuestro país y muy bien arropada por su familia y amigos equipados con camisetas con su número, pancartas y flores.

"Ha costado mucho, cinco o seis años para conseguir este sueño, pero al final conseguirlo es algo muy grande. Ahora, ¡que me hagan una buena fiesta!", bromeaba nada más cruzar la terminal, visiblemente arropada por su entorno. Metida de lleno en la burbuja de la competición, la propia Daniela reconoció que no sabía que estaba haciendo historia: "Yo no lo sabía; me lo dijo mi hermana, que si ganaba iba a hacer historia".

Golpe de autoridad en Australia

La piloto española no viajó a las antípodas a especular. Llegaba a la cita decisiva en territorio australiano luciendo la placa roja de líder, pero con poca ventaja: apenas seis puntos sobre la seis veces campeona del mundo, Kiara Fontanesi. La calculadora decía que bastaba con gestionar el colchón de puntos y salvar los muebles.

Daniela Guillén, sin embargo, eligió el camino de las campeonas: ganó la manga del sábado, arrasó el domingo y cerró el título mundial por aplastamiento. Un doblete (1-1) inapelable que puso el broche a un año soberbio en el que se ha adjudicado tres de los cinco Grandes Premios del calendario.

"He demostrado ser la mejor"

Daniela Guillén, Campeona del Mundo de Motocross

"De la forma que lo he hecho, ganando 1-1 las dos mangas y ganando el campeonato, he demostrado ser la mejor", sentenció con la contundencia de quien habla sobre la pista.

Diecisiete años de trabajo

Detrás de las celebraciones en el aeropuerto hay una historia de constancia. Este título histórico empezó a moldearse hace diecisiete años, cuando Daniela apenas levantaba un palmo del suelo. Con tres años ya aceleraba sobre dos ruedas, mostrando una intuición innata para el equilibrio y el gas. Con cinco años, se enfundó el mono de competición para medirse en sus primeras carreras oficiales y a los 15 debutó en el Mundial (WMX).

Esa niña que aprendió a competir antes casi que a escribir es la misma que hoy reina en el planeta del motocross. "Conseguirlo después de tantos años y tanto trabajo... es una cosa que quería desde pequeña y conseguirlo ha sido increíble", resumía la campeona. El motocross español ya tiene a su pionera en lo más alto del podio mundial.

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