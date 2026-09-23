Ferran Torres y su gol en la final del Mundial: "El momento más especial de mi vida"

La carrera de Ferran Torres cambió por completo el pasado 19 de julio, su gol en la final del Mundial 2026 ante Argentina supuso un antes y un después en la vida del delantero valenciano. Al igual que ocurrió en 2010 con Andrés Iniesta, el tanto del futbolista de Foyos es ya historia del futbol y el deporte español y mundial. La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este miércoles un vídeo en el que el futbolista del PSG rememora su histórico gol en el MetLife Stadium de New Jersey.

"Lo habré visto millones de veces. Es uno de los momentos, por no decirte el momento más especial de mi vida, ya no solo por mí, sino por mi familia y por cómo puede ayudar a ser felices a tantas personas. Todos los días de mi vida al menos lo veré al menos una vez", asegura Ferran Torres.

El internacional español reconoce que el día de la final contra Argentina, tuvo el presentimiento de que se iba a hacer realidad el sueño de ser campeones del mundo, aunque sin pensar que sería el autor del gol decisivo.

"Sí había soñado con ser campeón del mundo. La vida es para los soñadores y soñar a lo grande hace que puedas conseguir cosas grandes. Pero las expectativas comparadas con la realidad, la realidad es mucho más grande cuando tienes esa copa en tus manos. Fue un momento que había tenido en mi cabeza muchas veces antes y poder conseguirlo fue algo que me enorgullece muchísimo", explica Ferran Torres.

"ese balón estaba predestinado a ser mío"

El delantero de 26 años también desvela que lo que le pone "más la piel de gallina" al ver la repetición del gol de la final en Nueva York fue cuando todos los compañeros se abalanzaron sobre él en el córner "con una cara de felicidad y de locos".

"Cuando veo los vídeos del gol lo que más me hace que se me ponga la piel de gallina, más que el gol, es el momento en el que estoy yendo hacia el córner y veo a todos mis compañeros viniendo con una cara de felicidad y de locos... Corriendo hacía mí, es el momento más especial de lo todo lo que engloba el gol", relata Ferran Torres.

"Lo juro que en ese momento se hizo un silencio y noté que estábamos la pelota y yo solos, que no había nadie más en el estadio, y que ese balón estaba predestinado a ser mío, y luego todo sucedió muy rápido", recuerda el delantero de Foyos (Valencia).

Por último, el autor del gol en la final del Mundial 2026 destaca su amistad con el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, a quien anima a "repensar lo de retirarse de la selección" tras su reciente decisión de no vestir más la camiseta de la Roja.

"Pero sabe que siempre va a tener mi apoyo, es un amigo. Me ha demostrado la persona que es y lo que vale y le voy a echar muchísimo de menos", concluye Ferran Torres.

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